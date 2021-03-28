Уволилась после 12 лет работы в муниципалитете: бизнес открыла незадолго до пандемии, а сегодня едва все успевает

Магазин цветов, товаров ручной работы и сувениров, расположенный в Расейняй, называется Garbanės menė, лишь позже выяснилось его происхождение. Журналистов встретил приятный запах цветов и кудрявая улыбающаяся хозяйка магазина Дайнора.

Здесь можно увидеть не только цветы. Полки небольшого магазина завалены милыми поделками, свечами, игрушками, вазами. На стенах - несколько картин художников, над прилавком - портрет хозяйки Garbanės menė, подаренный клиентом.

"Когда я открылась, хотела, чтобы все было сделано вручную, разными художниками. Кроме цветов, кому-то всегда нужны подарки, мелочи, свечи. Я стараюсь, чтобы все товары были сделаны с любовью", - говорит она.

Бизнес открыла незадолго до пандемии

Свой бизнес женщина открыла в начале декабря 2019 года. Смеясь, говорит, что очень вовремя. Через три месяца в Литве был объявлен первый карантин, поэтому предпринимательница могла претендовать на помощь для самозанятых.

"Я закрылась, как и все, было немного бесконтактных доставок цветов. Хорошо, что оказывают поддержку, немного помогают, потому что и за аренду нужно платить", - говорила она о периоде пандемии.

Прежде чем заняться любимым делом, женщина 12 лет проработала в администрации самоуправления Расейняйского района. После окончания Каунасского технологического университета со степенью в области экономики, Дайнора сначала работала в бухгалтерском отделе, а затем в отделе общих дел и отвечала за закупки, представительство, подарки и так далее. Уже в то время она любила заниматься рукоделием и делала подарки знакомым.

После 12 лет работы в муниципалитете - к собственному бизнесу

Дайнора вспоминает, что она была очарована цветами на своей первой работе - в небольшом цветочном магазине.

"Я получила свою первую работу в небольшом цветочном магазине в Расейняй. У меня было двое маленьких детей, и мне нужно было идти на работу. Я проработала четыре года, хозяйка мне очень нравилась, наверное, там у меня и возникла тяга к цветам. После того, как я закончила учебу, мне очень хотелось "белую" работу. Я проработала в муниципалитете двенадцать лет и решила, что мне нужно реализовать себя в другом месте", - говорит Дайнора.

На вопрос, можно ли зарабатывать себе на жизнь такой индивидуальной деятельностью, женщина стесняется, говорит, что концы с концами сводит.

"Думаю, да. Мой девиз: я бросаю работу, чтобы быть счастливее, чтобы иметь возможность реализовать себя. Я всегда говорю, что мне будет хватать всего, главное - быть здоровыми и счастливыми", - улыбается продавец цветов.

Сама Дайнора выросла в деревне Расейняйского района, где живет до сих пор, но ей пришлось жить в городе много лет. Муж Дайноры, Дарюс, работает на ферме, вместе они воспитывают троих детей. Младшему сыну четыре года.

"Мы с мужем сельские жители, поэтому вернулись в деревню. Муж фермер, мы чернорабочие, но всего хватит.

Старшая дочь живет в Каунасе. А самого маленького члена семьи мы воспитываем с помощью старших детей и бабушек, дедушек. Ребенку хочется больше внимания, я стараюсь его развивать во всем", - отмечает она.

Магазин создавала сама, в него вложила 4 тысячи евро

Внутри Garbanės menė можно увидеть только один букет цветов, ожидающий покупателя. Женщина отмечает, что такая цветочная композиция стоит около 35 евро. Готовых букетов здесь больше нет, ведь женщина выполняет только предварительные индивидуальные заказы. Цветы в Garbanės menė приезжают из Голландии.

Дайнора обосновалась в магазине сама: четыре сама раза расписала б/у секцию, а недавно сменила полку для цветов.

По словам предпринимательницы, в самом начале она инвестировала около 4 тысяч евро, которые в основном были необходимы для покупки товаров художников.

"Когда я открылась, окружающие меня спрашивали: "Здесь много конкурентов, не боитесь?", - смеется она.

Иногда едва удается все успевать

Женщина очень любит свое дело, хотя иногда бывают сложные моменты.

"Я устаю от множества заказов. У меня один выходной по воскресеньям, и мне звонят из-за границы или откуда-то еще, и я бегу. Но усталость искупается радостью, благодарностью, улыбками людей, которые возвращаются ко мне снова. Я всегда думаю о человеке, вкладываю частичку себя в каждый букет", - говорит она.

В Расейняй проживает почти 10 тысяч человек. За год, в течение которого она открыла свои двери для клиентов всего на несколько месяцев, предприниматель сумела создать круг постоянных клиентов. Лучшая реклама, как говорится, из уст в уста. Тем не менее, она признает, что начало было тяжелое.

"Есть много разных заказов, в один понедельник их много, еле успеваю, сегодня было мало, старалась все делать. Но не было ни дня, чтобы никому не понадобился ни один букет", - говорит Дайнора.

Самый большой приток клиентов наблюдается во время больших праздников - День святого Валентина, Рождество и 8 марта. Тогда приходится работать и по ночам. Обычно женщина справляется одна, но ей также очень помогают сестра, дочь и подруга.