Увеличена мощность транспортировки газа из Латвии в Литву

Участники рынка смогут пользоваться увеличенными мощностями для транспортировки больших объемов газа в направлении Литвы уже со следующего понедельника, 13 ноября.
"После завершения Латвией последних работ по модернизации газотранспортной сети, у поставщиков газа появилась дополнительная альтернатива по организации более крупных потоков из Латвии в Литву и в Европу через соединение GIPL. За счет увеличения мощностей на латвийско-литовской границе повышается безопасность газоснабжения, улучшаются возможности газоснабжения региона и гибкость рынка. Amber Grid завершила проект ELLI на литовской стороне по собственной инициативе в ноябре прошлого года, на год раньше запланированного срока. Тогда мощность в Латвию была увеличена до 90 ГВтч в сутки. Это позволило в этом году быстрее заполнить газом латвийское хранилище", – сообщил руководитель Amber Grid Нямунас Бикнюс.
С ускорением реализации проекта ELLI по укреплению литовско-латвийского соединения, с 13 ноября 2023 г. техническая пропускная способность Кеменайской соединительной точки из Латвии в Литву увеличивается до 82 ГВтч/в сутки с возможным динамическим увеличением примерно до 100 ГВтч/в сутки.
Год назад пропускная способность из Литвы в Латвию была увеличена до 90 ГВтч/в сутки с возможностью приобретения динамической мощности примерно до 100 ГВтч/в сутки.