Установлены самые безопасные страны в 2024 году: стало известно, в какую группу входит Литва

На карте отражено также влияние войн в Украине и Израиле.
Впервые на карту нанесли влияние глобального потепления. Эти данные помогут в оценке будущих гуманитарных кризисов, несчастий.
Риск глобального потепления как низкий или очень низкий был указан в большинстве стран Европы. Литва входит в группу стран с "очень низким" риском, в эту же группу входят Эстония, Латвия, Польша. В число стран с очень высоким риском входят страны Центральной Африки.
Что касается медицины, то низкий риск отмечен в США, Канаде, Чили, Уругвае, ЮАР, Австралии, Японии, Южной Корее и большинстве стран Европы.
Латвия, Литва, Беларусь и часть Балканских стран относятся к числу стран "среднего" риска.
Хуже всего ситуация в некоторых странах Африки, Сирии, Ираке, Афганистане, Йемене, Северной Корее.
В сфере психического здоровья немного мест отмечены как зона низкого риска. Лучше всего ситуация в большинстве стран Азии, остальная же часть карты окрашена в темно-оранжевый цвет, красный или темно-красный, это означает высокий риск. Литва и Латвия входят в группу стран со средним риском.
В сфере безопасности (политическое насилие, включая терроризм, восстания, политически мотивированные беспорядки, войны; социальные беспорядки, включая насилие по религиозным мотивам, между этническими группами; насильственные не небольшие преступления) к странам с "незначительным риском" относятся Гренландия, Исландия, Финляндия, Норвегия, Дания, Швейцария, Словения, Люксембург.
В группу стран с "низким" риском входят большая часть Европы, за исключением Украины, которая относится к группе "экстремального риска". Туда же (в число стран с низким уровнем риска) входят Канада, США, Чили, Аргентина, Австралия, Китай, часть стран Африки.
"Экстремальный" уровень риска отмечают в Украине, Ливии, Южном Судане, Сомали, Йемене, Сирии, Ираке, Афганистане.
Израиль и Сектор Газа пока относятся к группе "среднего" риска.