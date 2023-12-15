Установлены самые безопасные страны в 2024 году: стало известно, в какую группу входит Литва

На карте отражено также влияние войн в Украине и Израиле.

Впервые на карту нанесли влияние глобального потепления. Эти данные помогут в оценке будущих гуманитарных кризисов, несчастий.

Риск глобального потепления как низкий или очень низкий был указан в большинстве стран Европы. Литва входит в группу стран с "очень низким" риском, в эту же группу входят Эстония, Латвия, Польша. В число стран с очень высоким риском входят страны Центральной Африки.

Что касается медицины, то низкий риск отмечен в США, Канаде, Чили, Уругвае, ЮАР, Австралии, Японии, Южной Корее и большинстве стран Европы.

Латвия, Литва, Беларусь и часть Балканских стран относятся к числу стран "среднего" риска.

Хуже всего ситуация в некоторых странах Африки, Сирии, Ираке, Афганистане, Йемене, Северной Корее.