2024.05.23 15:28

Установлена новая цена на общественное электроснабжение: с июля оно подешевеет до 12%

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas
Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) в четверг утвердил новую цену на общественное электроснабжение независимым поставщиком Ignitis для бытовых потребителей в Литве – во втором полугодии она будет примерно на 8-12 проц. или до 1,8 цента за киловатт-час (кВтч) ниже.

Снижение цены на электроэнергию и конечный верхний ценовой предел зависят от напряжения в сетях жителей. Как сообщил регулятор рынка, при покупке электроэнергии из сетей среднего напряжения (МВ) цена с НДС составит 12,544 цента за киловатт-час (на 1,757 цента дешевле, чем сейчас), а верхний ценовой предел для низковольтных (НВ) сетей установлен ​​на уровне 19,221 цента за киловатт-час с НДС (на 1,757 цента дешевле).

По состоянию на 1 апреля установленная ГСРЭ общественная цена на электроэнергию в сетях среднего напряжения составляет 14,301 цента, в низковольтных – 20,978 цента за киловатт-час с учетом НДС.

Новая цена вступит в силу с 1 июля. Жители со "стандартным" однозонным планом будут платить за электроэнергию 19,7 цента за кВтч с НДС, или на 1,7 цента меньше, чем сейчас. По плану с двухзонными тарифами дневной тариф на электроэнергию составит 22,5 цента за киловатт-час, ночной – 13,3 цента за киловатт-час (соответственно на 2 и 1,5 цента дешевле).

Утвержденные цены на общественное электроснабжение действуют для бытовых и уязвимых потребителей третьего этапа либерализации электроэнергетического рынка, потребляющих не более 1000 кВтч электроэнергии в год.

Регулятор рынка устанавливает верхний ценовой предел для общественного электроснабжения, но конкретные цены и тарифы на услуги по передаче, распределению и общественному снабжению, а также на общественную электроэнергию определяются поставщиком услуг.

Верхний предел общественной цены состоит из закупочной стоимости электроэнергии, цены на услуги, соответствующие общественному интересу (ЦУОИ), верхнего ценового предела для услуги общественного снабжения и цен на услуги по передаче и распределению.

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