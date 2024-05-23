Установлена новая цена на общественное электроснабжение: с июля оно подешевеет до 12%

Снижение цены на электроэнергию и конечный верхний ценовой предел зависят от напряжения в сетях жителей. Как сообщил регулятор рынка, при покупке электроэнергии из сетей среднего напряжения (МВ) цена с НДС составит 12,544 цента за киловатт-час (на 1,757 цента дешевле, чем сейчас), а верхний ценовой предел для низковольтных (НВ) сетей установлен на уровне 19,221 цента за киловатт-час с НДС (на 1,757 цента дешевле).
По состоянию на 1 апреля установленная ГСРЭ общественная цена на электроэнергию в сетях среднего напряжения составляет 14,301 цента, в низковольтных – 20,978 цента за киловатт-час с учетом НДС.
Новая цена вступит в силу с 1 июля. Жители со "стандартным" однозонным планом будут платить за электроэнергию 19,7 цента за кВтч с НДС, или на 1,7 цента меньше, чем сейчас. По плану с двухзонными тарифами дневной тариф на электроэнергию составит 22,5 цента за киловатт-час, ночной – 13,3 цента за киловатт-час (соответственно на 2 и 1,5 цента дешевле).
Утвержденные цены на общественное электроснабжение действуют для бытовых и уязвимых потребителей третьего этапа либерализации электроэнергетического рынка, потребляющих не более 1000 кВтч электроэнергии в год.
Регулятор рынка устанавливает верхний ценовой предел для общественного электроснабжения, но конкретные цены и тарифы на услуги по передаче, распределению и общественному снабжению, а также на общественную электроэнергию определяются поставщиком услуг.
Верхний предел общественной цены состоит из закупочной стоимости электроэнергии, цены на услуги, соответствующие общественному интересу (ЦУОИ), верхнего ценового предела для услуги общественного снабжения и цен на услуги по передаче и распределению.