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В следующем году услуги международной курьерской компании DHL Express подорожают на 13,9%.
DHL
DHL
© Vida Press

По словам главы компании Миндаугаса Пиворюнаса, цены на услуги корректируют каждый год с учетом инфляции, динамики курса валюты и административные расходы, связанные с регулированием и безопасностью.

"Когда мы корректируем цены, мы можем инвестировать в инфраструктуру и технологии, чтобы гарантировать надежные, устойчивые решения", – сказал он.


По данным компании, цены зависят от условий в конкретной стране.

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