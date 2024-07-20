Услуги Bolt стали дороже? Изменился лишь порядок оплаты

На улицах столицы можно увидеть множество электросамокатов, велосипедов, а также автомобилей, предлагаемых в краткосрочную аренду компанией Bolt.

Однако некоторые клиенты были удивлены вступившими в силу новыми изменениями прайс-листа.

Читательница Рима, написавшая письмо новостному порталу tv3.lt, рассказала, что была удивлена, когда возможность оплаты по продолжительности поездки просто исчезла.

„Вместо того, чтобы платить за самокат, пока я им пользуюсь, мне теперь предлагают план покупки. Но зачем мне это нужно, если я еду на очень небольшое расстояние?“ — спрашивает она.

Оплата по продолжительности поездки не исчезла