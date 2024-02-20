Услуга та же, а цены разные: часть жителей Литвы будет больше платить за воду

В Куршенай в прошлом году вода подешевела на 20 центов, но 1 куб. м до сих пор стоит почти 5 евро. Жители говорят, что вода у них золотая.

"Получаешь счет и хватаешься за голову. Одному выжить было бы тяжело", – сказала пенсионерка.

"Мы экономим воду, вот за 9 куб м я заплатила 45 евро", – сказала другая женщина.

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) утвердила новые тарифы на воду. Это делают раз год. В одних муниципалитетах цены меняются с февраля, в других с марта-апреля.

"Есть 10 компаний, в 6 цены выросли, в 4 снизились", – сказал представитель ГСРЭ Донатас Ясас.

"Мы не надеемся на снижение цен, поскольку появляются всякие дополнительные налоги", – сказал директор Kuršėnų vandenys Силвас Гедаминскас.

В некоторых муниципалитетах вода подорожала почти на треть. Особенно выросли цены в небольших муниципалитетах, в Аникщай, в Пабраде. В них вода подорожала на 1 евро за куб.