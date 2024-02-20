Услуга та же, а цены разные: часть жителей Литвы будет больше платить за воду

 
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Vandens maišytuvas
Vandens maišytuvas
ФОТО: Shutterstock

В Литве вступили в силу новые тарифы на холодную воду, в некоторых муниципалитетах вода подорожала. В одних рост цен - символический, а в небольших городках вода подорожала на 1 евро за куб. м. Жители возмущены тем, что вода в крупных городах порой в три раза дешевле, чем в регионах, а ведь услуга - та же. О причинах рассказали журналисты телеканала LNK.

В Куршенай в прошлом году вода подешевела на 20 центов, но 1 куб. м до сих пор стоит почти 5 евро. Жители говорят, что вода у них золотая.

"Получаешь счет и хватаешься за голову. Одному выжить было бы тяжело", – сказала пенсионерка.

"Мы экономим воду, вот за 9 куб м я заплатила 45 евро", – сказала другая женщина.

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) утвердила новые тарифы на воду. Это делают раз год. В одних муниципалитетах цены меняются с февраля, в других с марта-апреля.

"Есть 10 компаний, в 6 цены выросли, в 4 снизились", – сказал представитель ГСРЭ Донатас Ясас.

"Мы не надеемся на снижение цен, поскольку появляются всякие дополнительные налоги", – сказал директор Kuršėnų vandenys Силвас Гедаминскас.

В некоторых муниципалитетах вода подорожала почти на треть. Особенно выросли цены в небольших муниципалитетах, в Аникщай, в Пабраде. В них вода подорожала на 1 евро за куб.

Самая дорогая вода в этом году - в Пренай и Аникщай – почти 6 евро за куб. м. В Вильнюсе вода почти в три раза дешевле. В столице вода подорожала всего на несколько центов. Она стоит 2 евро и несколько центов.

Людям непонятно, почему в небольших городках такие высокие цены.

"Вода все равно неочищенная, жесткая, а платим 4 евро", – сказал один собеседник.

ГСРЭ отмечает, что цены зависят от числа жителей и количества многоквартирных домов.

"В регионах сокращается число, значит, меньше клиентов должны содержать всю инфраструктуру. Например, в самых "дорогих" муниципалитетах сейчас всего 50 000 жителей, а в Вильнюсе в одном микрорайоне Жирмунай 40 000", – пояснил Ясас.

"Есть маленькие муниципалитеты, которые справляются с нагрузкой, а есть те, что не справляются. Видимо, речь идет о муниципалитетах, которые неэффективно управляют компаниями.Самоуправление должно делать выводы", – сказал вице-президент Альянса потребителей Ритис Йокубаускас.

После встречи с президентом, председатель ГСРЭ сказал, что цены снизились бы, если бы ответственные за поставки воды компании объединились бы.

"Тогда средняя цена по Литве была бы 2,5 евро. А сейчас в отдельных муниципалитетах платят по 6 евро", – напомнил Ясас.

После пересчета тарифов холодная вода немного подешевела в Паланге и в Электренай.

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