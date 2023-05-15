Услуга каршеринга Bolt Drive теперь доступна и в Каунасе

Как сообщает компания, на улицы города уже выехали 100 новых автомобилей, а к концу года их число планируется увеличить до 300. В планах платформы не только лидерство в Каунасе, но и развитие рынка каршеринга как такового. Городское самоуправление также поддерживает стремление изменить связанные с поездками привычки большинства каунасцев и предоставить им альтернативный выбор.

"Для нас это важный шаг не только из-за привлекательности рынка Каунаса — оказывая услугу во втором по величине городе, мы также открываем возможность удобного перемещения между городами. Отныне, выехав из Вильнюса автомобиль можно будет оставить в Каунасе и наоборот – без дополнительных условий", – отметил операционный руководитель "Bolt Drive" в Литве Сваюнас Алюконис.

По его словам, в скором времени Bolt Drive сможет предложить еще больше возможностей для поездок по Литве — в ближайшее время планируется расширение и в других городах.

Вице-мэр Каунаса Томас Ярусявичюс сказал, что услуга каршеринга должна способствовать положительным изменениям в транспортной системе Каунаса.

"Каунасцы – не наивные, а достаточно практичные люди, поэтому одних разговоров об альтернативах собственному автомобилю или об уменьшении пробок ради экологии для них недостаточно. Каршеринг, как и общественный транспорт, должен стать привлекательным для всех, попасть в первую десятку потребностей населения. Только тогда можно надеяться, что количество автомобильных поездок сократится", – сказал Т. Ярусявичюс.

Согласно результатам прошлогоднего опроса Bolt, 31 проц. автовладельцев в Каунасе считают, что стоимость собственного автомобиля не окупается, столько же считают иначе, а большинство (38 проц.) не задумывались об этом. При этом 51 проц. опрошенных каунасцев пользуются автомобилем до 1 часа в день по рабочим дням, 36 проц. – не ежедневно. По данным Департамента статистики, в городе Каунасе на 1 тыс. жителей приходится 432 автомобиля.