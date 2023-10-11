Усилено патрулирование у Клайпедского СПГ-терминала

Также приняты решения по усилению сотрудничества со странами-союзниками в области защиты объектов стратегического значения, расположенных в Балтийском море, дальнейшей актуализации этого вопроса в международных форматах.
Заседание организовано в ответ на повреждение газопровода, соединяющего Финляндию и Эстонию в Балтийском море.
На встрече также обсуждались среднесрочные и долгосрочные меры по повышению безопасности энергетических объектов стратегического значения, ход их реализации и сотрудничество литовских учреждений, обеспечивающих безопасность.
Следует отметить, что защита стратегических энергетических объектов постоянно усиливается непрерывными мерами, дополнительные меры защиты принимаются с момента начала российского военного вторжения в Украину и взрыва на газопроводе "Северный поток" (Nord Stream) в 2022 году.
Литовские учреждения поддерживают инициативу финских и эстонских партнеров начать всестороннее расследование причин и обстоятельств инцидента.
Примерно в 2 часа ночи в воскресенье операторы газотранспортных сетей Финляндии и Эстонии "Gasgrid Finland Oy" и "Elering" зафиксировали падение давления в соединяющем страны газопроводе "Balticconnector".
Реагируя на инцидент, министр энергетики Дайнюс Крейвис во вторник заявил, что энергетическая инфраструктура Литвы безопасна, но службы страны усилили защиту стратегически важных объектов.