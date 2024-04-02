Ушацкас покинул Avia Solutions Group, основал свою консультационную компанию

"Начинает работу моя консультационная компания V.U. Business Linking LTD, которая поможет компаниям, создающим решения в сфере использования ИИ, автоматизации и крупных данных расширяться на новых рынках, продавать свои услуги и продукты", – писал Ушацкас.
"Благодарю амбициозной и талантливой команде ASG за неоценимый опыт и возможность участвовать в росте компании", – прибавил он.
Ушацкас работал в правлении Avia Solutions Group с сентября 2019 г., до этого он был послом ЕС в России, а также министром иностранных дел Литвы.
Бывший политик также участвовал в последних президентских выборах.