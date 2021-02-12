"Все материалы были переданы в Клайпедскую прокуратуру, расследование еще не завершено. Поэтому, при установлении новых фактических обстоятельств о количестве сырьевой нефти, попавшей в море, размер нанесенного окружающей среде ущерба будет уточняться", – отметила в пресс-релизе глава департамента Ольга Вебрене.
По сообщению департамента, Orlen Lietuva уже возместила ущерб, нанесенный природе.
Нефть пролилась в Балтийское море 28 декабря. Тогда Министерство окружающей среды сообщило, что в Балтийское море попало до 2 тонн нефти, однако позже, в конце января, Ольга Вебрене сообщила, что количество пролившейся нефти неясно.
Тогда сообщалось, что длина пятна достигала почти 4 километров, а ширина – около 100 метров. На следующий день Центр координирования спасения на море сообщил, что пятно растворилось само.
На этом терминале, девствующем с 1998 года, в период с 1999-2008 года неоднократно происходили инциденты различной тяжести.
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