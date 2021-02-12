aA
Ущерб природе от декабрьского инцидента, когда произошла утечка нефти с Бутингского терминала, составил 152 тыс. евро, однако сумма может быть уточнена. Об этом в пятницу сообщил Департамент охраны окружающей среды, который провел проверку на Бутингском терминале, принадлежащим нефтекомплексу Orlen Lietuva. Как говорится в сообщении, в Балтийское море попало 2,8 тонн нефти.
Būtingės terminale išsiliejo iki 2 tonų naftos
Būtingės terminale išsiliejo iki 2 tonų naftos
© KAM

"Все материалы были переданы в Клайпедскую прокуратуру, расследование еще не завершено. Поэтому, при установлении новых фактических обстоятельств о количестве сырьевой нефти, попавшей в море, размер нанесенного окружающей среде ущерба будет уточняться", – отметила в пресс-релизе глава департамента Ольга Вебрене.

Статьи по теме:
С работы увольняют специалиста, который сообщил об утечке нефти в Бутинге  (22)
Экспорт нефтепродуктов вопреки логике: Лукашенко меняет Литву на Россию  (161)

По сообщению департамента, Orlen Lietuva уже возместила ущерб, нанесенный природе.

Нефть пролилась в Балтийское море 28 декабря. Тогда Министерство окружающей среды сообщило, что в Балтийское море попало до 2 тонн нефти, однако позже, в конце января, Ольга Вебрене сообщила, что количество пролившейся нефти неясно.

Тогда сообщалось, что длина пятна достигала почти 4 километров, а ширина – около 100 метров. На следующий день Центр координирования спасения на море сообщил, что пятно растворилось само.

На этом терминале, девствующем с 1998 года, в период с 1999-2008 года неоднократно происходили инциденты различной тяжести.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Германии срочно создают фонд для достройки ”Северного потока — 2” (21)

Правительство земли Мекленбург — Передняя Померания...

Добыча нефти в России сократилась до уровня 2010 года (85)

В связи с резким сокращением спроса на нефть, вызванным...

Потерявшую белорусские грузы компанию Klaipedos nafta ожидает сложный год (79)

Литовский госоператор нефтяных терминалов и терминала...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: тест стоит намного дешевле одного дня в реанимации (42)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в пятницу в...

На следующей неделе снова прогнозируют холода: февраль покажет, какой бывает зима (6)

В последнее время и днем, и ночью было холодно, но в...

Глава МИД Литвы о заявлении Лаврова: это характерно для России (19)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Профессор представителям частного бизнеса Литвы: есть лишь два способа работать безопасно (3)

Профессор Вильнюсского университета, врач-гематолог...

Эксперты: по количеству употребляемого алкоголя Литва становится похожа на страны Восточной Европы (28)

По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ)...