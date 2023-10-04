Урожай литовского зерна в этом году – 7 млн тонн

По качеству урожай также похож на прошлогодний, но оно ниже, чем было 3-5 лет назад, говорится в пресс-релизе. На это влияют погодные условия и сокращенное количество удобрений и средств по уходу за растениями.
Основная доля приходится на пшеницу – около 4,5 млн тонн, рапс – 850 тыс. тонн, ячмень – 650 тыс. тонн, тритикале, овес, горох и фасоль – каждой культуры примерно по 200 тыс. тонн, рожь – 75 тыс. тонн.
Пшеница в этом году уродилась хорошая, о чем свидетельствует ее удельный вес – 78-80 кг/гл (для сравнения, в прошлом году – 74-75 кг/гл). По мнению ассоциации, другие параметры были несколько неутешительными – количество белка в зерне достигало 11–12,5 проц., и такой была основная часть пшеницы – около 80 проц.
Однако качество рапса в этом году, по данным ассоциации, действительно радует, процент жиров в них на 2-3 проц. выше обычного. Выручка производителей рапса в этом году увеличилась за счет выплачиваемых надбавок за качество – она была примерно на 15 евро/т выше, чем в прошлом году.
В последние дни сентября было продано уже более 70 проц. урожая зерна этого года, традиционно планируется экспортировать около 5 млн тонн зерна.
Основным импортером литовского зерна традиционно остается Нигерия, которая из-за цен понизила планку качества и теперь закупает пшеницу более низкого класса, так что и здесь конкурентов достаточно.