Урожай литовского зерна в этом году – 7 млн тонн

 
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Grūdai
Grūdai
ФОТО: AFP / Scanpix
Урожай зерна в этом году составляет около 7 млн тонн хлебных злаков, рапса и зернобобовых культур – по количеству он мало отличается от прошлогоднего урожая, сообщает Литовская ассоциация переработчиков и торговцев зерном.

По качеству урожай также похож на прошлогодний, но оно ниже, чем было 3-5 лет назад, говорится в пресс-релизе. На это влияют погодные условия и сокращенное количество удобрений и средств по уходу за растениями.

Основная доля приходится на пшеницу – около 4,5 млн тонн, рапс – 850 тыс. тонн, ячмень – 650 тыс. тонн, тритикале, овес, горох и фасоль – каждой культуры примерно по 200 тыс. тонн, рожь – 75 тыс. тонн.

Пшеница в этом году уродилась хорошая, о чем свидетельствует ее удельный вес – 78-80 кг/гл (для сравнения, в прошлом году – 74-75 кг/гл). По мнению ассоциации, другие параметры были несколько неутешительными – количество белка в зерне достигало 11–12,5 проц., и такой была основная часть пшеницы – около 80 проц.

Однако качество рапса в этом году, по данным ассоциации, действительно радует, процент жиров в них на 2-3 проц. выше обычного. Выручка производителей рапса в этом году увеличилась за счет выплачиваемых надбавок за качество – она была примерно на 15 евро/т выше, чем в прошлом году.

В последние дни сентября было продано уже более 70 проц. урожая зерна этого года, традиционно планируется экспортировать около 5 млн тонн зерна.
Основным импортером литовского зерна традиционно остается Нигерия, которая из-за цен понизила планку качества и теперь закупает пшеницу более низкого класса, так что и здесь конкурентов достаточно.

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