Урожай литовского зерна в этом году – 7 млн тонн

По качеству урожай также похож на прошлогодний, но оно ниже, чем было 3-5 лет назад, говорится в пресс-релизе. На это влияют погодные условия и сокращенное количество удобрений и средств по уходу за растениями.

Основная доля приходится на пшеницу – около 4,5 млн тонн, рапс – 850 тыс. тонн, ячмень – 650 тыс. тонн, тритикале, овес, горох и фасоль – каждой культуры примерно по 200 тыс. тонн, рожь – 75 тыс. тонн.

Пшеница в этом году уродилась хорошая, о чем свидетельствует ее удельный вес – 78-80 кг/гл (для сравнения, в прошлом году – 74-75 кг/гл). По мнению ассоциации, другие параметры были несколько неутешительными – количество белка в зерне достигало 11–12,5 проц., и такой была основная часть пшеницы – около 80 проц.