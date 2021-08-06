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Уровень безработицы в Литве во втором квартале был 7,4% - на 1,1, проц. пункта меньше, чем в апреле-июне прошлого года, показали данные исследования занятости населения Департамента статистики. За квартал уровень безработицы почти не изменился.
Уровень безработицы в Литве во втором квартале – 7,4%
© DELFI / Andrius Ufartas

Во втором квартале этого года в Литве было 108,5 тыс. безработных в возрасте 15–74 лет, из них в возрасте 15–24 лет – 18,2 тыс. За квартал общее количество безработных снизилось на 0,3 тыс., а безработных в возрасте 15–24 лет стало больше на 6,4 тыс. Количество безработных, которые длительно не могут найти работу, во втором квартале составило 39,2 тыс.

Количество трудоспособного населения - 1,469 млн, а работали 1,36 млн жителей. За квартал количество занятых на рынке труда жителей увеличилось на 8,6 тыс., а за год на 8,9 тыс.

Во втором квартале было 892,4 тыс. экономически неактивных жителей в возрасте 15 лет и более старшего возраста, из них более половина (59,1%) – пенсионеры по старости или вышедшие на раннюю пенсию, 17,6% – учащаяся молодежь.

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