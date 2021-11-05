aA
Уровень безработицы в Литве в третьем квартале 2021 года составил 6,7% или на 2,6 проц. пункта ниже, чем в июле-сентябре прошлого года, показали данные исследования занятости жителей Литвы, проведенного Департаментом статистики. За квартал уровень безработицы сократился на 0,7 пункта.
Уровень безработицы в Литве в третьем квартале этого года – 6,7%
© DELFI / Andrius Ufartas

Уровень безработицы среди мужчин составил 7,3%, среди женщин - 6%, среди молодежи (в возрасте 15–24 лет) – 14,5%, за год он снизился на 8,6 пункта.

Количество безработных в третьем квартале было 99 тыс. - за квартал их число снизилось на 9,5 тысячи.

Уровень занятости населения в возрасте от 16 до 64 лет составил 73,2% и вернулся на уровень 2019 года. За квартал он вырос на 1,1 пункта, за год – на 2,5 пункта.

В третьем квартале было 1,49 млн лиц, причисляемых к рабочей силе, а работали 1,39 млн жителей. За квартал количество занятых жителей выросло на 26,1 тыс., за год – на 44,2 тысячи.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Экономист: рост экономики – ничто, если жители не чувствуют на себе его плоды (42)

В ближайшее время власти Литвы планируют ввести новый...

Официальная безработица в Литве в сентябре - 11,3% (7)

В начале октября официальный показатель безработицы в...

TOP новостей

Советник премьера Литвы: надо усилить контроль над "паспортами возможностей" (47)

Советник премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните...

За неделю от коронавируса в Литве скончались два человека младше 40 лет (3)

COVID-19 в Литве унес жизнь еще одной молодой женщины. На...

Эпидемиологическая карта Литвы – число новых случаев растет только в 10 муниципалитетах (3)

За последние сутки в Литве снова установили больше 3000...

Эпидемиолог: после контакта с зараженными привитые тоже должны будут изолироваться (5)

Вакцинированные люди, у которых был контакт высокой...

Коронавирус в Литве: 3183 новых случая и 22 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 3183 новых случая...