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В 2021 году уровень безработицы в Литве составил 7,1% – на 1,4 проц. пункта меньше, чем в 2020 году, сообщил Департамент статистики.
В прошлом году количество занятых жителей страны составило 1,369 млн и этот показатель за год почти не изменился. Однако значительно - на 16,8% - сократилось число безработных.
В конце третьего квартала 2021 года в стране было 26,7 тыс. свободных рабочих мест для наемных работников – на 45,3% больше, чем год назад.
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