В прошлом году количество занятых жителей страны составило 1,369 млн и этот показатель за год почти не изменился. Однако значительно - на 16,8% - сократилось число безработных.

В конце третьего квартала 2021 года в стране было 26,7 тыс. свободных рабочих мест для наемных работников – на 45,3% больше, чем год назад.