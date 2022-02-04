За год число безработных в стране сократилось на 21,2 тыс. до 104,8 тыс. В Литве в прошлом году было 1,473 млн человек, которые считаются рабочей силой, за месяц их число снизилось на 10,7 тыс.

Безработица в четвертом квартале была на уровне 7%, а число безработных - 102,8 тыс. или на 3,8 тыс. больше, чем в третьем квартале.

В четвертом квартале в Литве работало 1,385 млн человек - на 10,7 тыс. меньше, чем в третьем.