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Уровень безработицы в Литве в прошлом году составил 7,1% и был на 1,4 проц. пункта ниже, чем в 2020 году, сообщил Департамент статистики Литвы.
Darbas
Darbas
© DELFI / Domantas Pipas

За год число безработных в стране сократилось на 21,2 тыс. до 104,8 тыс. В Литве в прошлом году было 1,473 млн человек, которые считаются рабочей силой, за месяц их число снизилось на 10,7 тыс.

Безработица в четвертом квартале была на уровне 7%, а число безработных - 102,8 тыс. или на 3,8 тыс. больше, чем в третьем квартале.

В четвертом квартале в Литве работало 1,385 млн человек - на 10,7 тыс. меньше, чем в третьем.

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