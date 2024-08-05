Уровень безработицы в Литве составил 6,9% по итогам второго квартала

По сравнению со вторым кварталом 2023 г., уровень безработицы вырос на 1 процентный пункт.

Уровень безработицы среди мужчин по итогам второго квартала 2024 г. составил 7,6 проц., среди женщин – 6,3 проц.

Уровень безработицы среди молодежи (в возрасте 15–24 лет) по итогам второго квартала 2024 г. составил 16,9 проц., за квартал он вырос на 2,3 процентных пункта, за год – на 8,4 процентных пункта.

По итогам второго квартала 2024 г. уровень долгосрочной безработицы за квартал снизился на 0,5 процентных пункта и составил 1,9 проц., что ниже на 0,1 проц. пункт по сравнению с соответствующим периодом 2023 г.