Уровень безработицы в еврозоне в апреле снизился и достиг 6,4%

По данным Евростата, число безработных в 20 странах еврозоны в апреле составило около 11 млн. По сравнению с мартом это на 100 тыс. человек меньше. При этом по сравнению с апрелем 2023 года в еврозоне на 101 тыс. меньше безработных.

Во всем ЕС в апреле было 13,1 млн безработных. По сравнению с мартом 2024 года число безработных в ЕС сократилось на 103 тыс., а по сравнению с апрелем 2023 года их было на 95 тыс. больше.

По данным Евростата, в Литве в апреле безработных было 119 тыс., столько же, сколько и в марте. В апреле 2023 года в стране было 98 тыс. безработных, что на 21 тыс. меньше, чем в 2024 году.