Главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис в передаче "Денежные дела" отмечает, что хорошая инфляция связана с быстрым ростом заработной платы. Именно такую ​​ситуацию мы наблюдаем в Литве. Центробанк Литвы прогнозирует, что среднегодовая инфляция в стране в этом году достигнет 4,5 процента, а в следующем году инфляция все равно вырастет до 5,1 процента. Между тем, Европейский центральный банк (ЕЦБ) прогнозирует, что средний рост цен в зоне евро составит 2,6% в этом году, а в 2022 году - до 3,2%

Н. Мачюлис отмечает, что многие страны ЕС хотели бы хорошей инфляции, но есть еще и плохая инфляция.

"Мы наблюдаем кризис цен на энергоресурсы во многих странах мира, сырье дорожает. Могут быть неурожаи, более дорогое зерно, некоторые более непредсказуемые факторы, которые могут сделать продукты питания или другое сырье более дорогими. Всегда есть риск такой инфляции. Это была бы очень неприятная и сложная ситуация, потому что у нас уже есть множество инфляционных факторов, если этому способствуют неожиданные шоки, такие как шок от поставок нефти или газа.

Это усилит инфляционное давление, поставит центральные банки в совершенно странную ситуацию, когда, с одной стороны, инфляция продолжает увеличиваться, а с другой стороны, рост тарифов на энергию не решит проблему нехватки энергии или продовольствия. Здесь есть различные риски, но пока то, что говорят центральные банки, и многие экономисты согласны с тем, что мы все еще наблюдаем такой всплеск инфляции, связанный с пандемией, когда высокий спрос не удовлетворяется предложением. Но предложения становится больше. Производится больше судов, добывается больше сырья, мощности заводов расширяются, в настоящее время происходоят инвестиции, и это увеличит предложение. Действительно, вполне вероятно, что в 2023 году инфляция замедлится. Очень сложно говорить о том, как это будет, потому что мы можем предсказать множество различных сценариев, и многие из них будут не очень приятными", - прокомментировал экономист.

Что касается Литвы, то экономист отмечает, что рост цен здесь выше, чем в других странах, по двум причинам.

"Мы по-прежнему выше среднего по ЕС по уровню цен, особенно по ценам на услуги. Отчасти это решения, принимаемые государственным сектором, например, повышение заработной платы в государственном секторе, цен на услуги здравоохранения, образования, хотя иногда они не оплачиваются напрямую населением, но оцениваются настолько, насколько должны, хотя все равно ниже среднего по ЕС.

Здесь произойдет конвергенция, но другая причина остается постоянной и более важной. Она состоит в том, что в Литве наблюдается большая нехватка работников, рост заработной платы идет быстрее. Мы видели, что рентабельность компаний снизилась, доля заработной платы в структуре ВВП увеличилась, доход от капитала и смешанный доход уменьшились, но эти пределы уже достигнуты, резервы исчерпаны, и теперь продолжается рост затрат на рабочую силу, который ложится на плечи потребителей", - сказал Н. Мачюлис.

Он сказал, что способов решить эту проблему немного.

"Можно сказать, что нужно быстрее проводить фискальную консолидацию, быстрее сокращать дефицит, но это будет означать не повышение минимальной месячной заработной платы и суммы необлагаемого налогом дохода. Именно эти меры больше всего помогают людям с низкими доходами. Это, вероятно, самое большое ослабление энтузиазма потребителей по поводу повышения налогов, но вряд ли будет политический консенсус и соответствующий политический климат для введения более высоких налогов. В результате у нас есть экономическое процветание, которое, по крайней мере, на данный момент, никто не сдерживает. Интересно, что даже шок цен на энергоносители не сильно смягчился, но вполне вероятно, что в следующем году все больше и больше людей почувствуют это, и это замедлит экономический рост", - сказал собеседник.

"Я не буду адвокатом по вопросу более высоких налогов, пусть тот, кто готовит новые налоги, будет адвокатом дьявола. Мне хватает налоговой нагрузки. Посмотрим, что предложит правительство, я думаю, что сейчас у него более серьезные проблемы и задачи, чем план повышения налогов", - добавил Н. Мачюлис, отвечая на вопрос о том, возможно ли повышение налогов через год.