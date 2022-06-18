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Клайпедская транспортно-экспедиторская компания Belintertrans Baltic, управляемая одной из крупнейших белорусских государственных экспедиторских компаний "Белинтертранс", попала в список литовских компаний, находящихся под санкциями Запада против России и ее олигархов.
Управляемая белорусами клайпедская компания Belintertrans Baltic попала под санкции
© DELFI / Orestas Gurevičius

Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы сообщает, что средства Belintertrans Baltic заморожены из-за связей с белорусским авторитарным лидером Александром Лукашенко и министром транспорта и коммуникаций этой страны Алексеем Авраменко.

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По данным Реестрового центра, оборот Belintertrans Baltic в прошлом году снизился на 9,8% до 32,2 млн. евро. Убытки компании уменьшились на 47% до 252,6 тыс. евро.

100% акций этой литовской компании принадлежат белорусской государственной компании "Белорусский железнодорожный транспортно-логистический центр" ("Белинтертранс").

Всего в Литве было заморожены средства и акции 15 компаний из-за санкций ЕС против России и Беларуси.

По последним данным СРФП, в Литве из-за международных санкций, связанных с Россией и Беларусью, заморожено около 59,8 млн евро, 11,9 млн долларов США и свыше 125 тыс. российских рублей.

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