Управляемая белорусами клайпедская компания Belintertrans Baltic попала под санкции

Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы сообщает, что средства Belintertrans Baltic заморожены из-за связей с белорусским авторитарным лидером Александром Лукашенко и министром транспорта и коммуникаций этой страны Алексеем Авраменко.
По данным Реестрового центра, оборот Belintertrans Baltic в прошлом году снизился на 9,8% до 32,2 млн. евро. Убытки компании уменьшились на 47% до 252,6 тыс. евро.
100% акций этой литовской компании принадлежат белорусской государственной компании "Белорусский железнодорожный транспортно-логистический центр" ("Белинтертранс").
Всего в Литве было заморожены средства и акции 15 компаний из-за санкций ЕС против России и Беларуси.
По последним данным СРФП, в Литве из-за международных санкций, связанных с Россией и Беларусью, заморожено около 59,8 млн евро, 11,9 млн долларов США и свыше 125 тыс. российских рублей.
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