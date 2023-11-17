Unicorns Lithuania: зарплата в литовских стартапах более 3500 евро

Стартапы, активно работающие в Литве, в третьем квартале 2023 года заплатили 92 млн евро налогов – на 15% больше, чем год назад, но на 5% меньше, чем в предыдущем квартале.

"Зафиксированные изменения отражают новую реальность, в которой мы живем. Сегодня каждый предприниматель пытается понять, что ждет его в будущем и как к этому будущему подготовиться: коррекция рынка требует времени. В краткосрочной перспективе некоторые решения, которые мы увидим, могут быть неудобными, но есть и положительные признаки. Например, за первые три квартала года литовские стартапы уже пополнили бюджет страны 274,3 млн. евро по сравнению с 218,9 млн. евро за аналогичный период прошлого года. Число сотрудников постепенно увеличивается (3-й квартал – 17,7 тыс., 2-й квартал – 17,6 тыс., 1-й квартал – 17,5 тыс.)", - цитируется в сообщении глава "Unicorns Lithuania" Инга Лангайте.