Unicorns Lithuania: зарплата в литовских стартапах более 3500 евро

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič

В третьем квартале года в литовских стартапах работало 17,7 тыс. талантов. Средняя зарплата в стартап-секторе в настоящее время составляет 3,8 тыс. евро до уплаты налогов, за год она выросла на 12% или 400 евро, сообщает ассоциация "Unicorns Lithuania".

Стартапы, активно работающие в Литве, в третьем квартале 2023 года заплатили 92 млн евро налогов – на 15% больше, чем год назад, но на 5% меньше, чем в предыдущем квартале.

"Зафиксированные изменения отражают новую реальность, в которой мы живем. Сегодня каждый предприниматель пытается понять, что ждет его в будущем и как к этому будущему подготовиться: коррекция рынка требует времени. В краткосрочной перспективе некоторые решения, которые мы увидим, могут быть неудобными, но есть и положительные признаки. Например, за первые три квартала года литовские стартапы уже пополнили бюджет страны 274,3 млн. евро по сравнению с 218,9 млн. евро за аналогичный период прошлого года. Число сотрудников постепенно увеличивается (3-й квартал – 17,7 тыс., 2-й квартал – 17,6 тыс., 1-й квартал – 17,5 тыс.)", - цитируется в сообщении глава "Unicorns Lithuania" Инга Лангайте.

По данным "Unicorns Lithuania", за квартал еще 8 стартапов превысили налоговый порог в 1 млн. евро: "Oxylabs", "Bored Panda", "PayRay Bank", "Gurtam", "Flo", "Surfshark", "Planas chuliganas" и "Omnisend".

Больше всего талантов в Литве на сегодняшний день трудоустраивают "Vinted" (1372), "Nord Security" (1210), "Wargaming" (969), "Kilo Health" (583) и "Oxylabs" (520).

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