PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. является управляющим железнодорожной инфраструктурой Польши, ответственным за развитие инфраструктуры в Польше, и общие принципы, изложенные в недавно подписанной декларации о намерениях, являются выражением воли всех участников проекта к продолжению сотрудничества. Таким образом, страны стремятся сотрудничать в строительстве недостающей железнодорожной линии в главной сети ЕС TEN-T Северное море - Балтийское море, обеспечивая тем самым полную интеграцию трех стран Балтии в общее европейское железнодорожное пространство и создание нового коридора экономики и безопасности.
Подписанная декларация о намерениях предусматривает, что партнеры проекта Rail Baltica сотрудничают в решении вопросов, связанных с совместимостью проектной документации железнодорожной инфраструктуры, связью с архитектурой энергетической подсистемы, в частности, корреляцией граничных элементов энергетической подсистемы и связью с подсистемами управления, контроля и сигнализации.
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