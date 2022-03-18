Украинские предприниматели предлагают возобновить поставки соли и металлов в Литву

"Мы ежедневно поддерживаем связь с партнерами в Украине, с региональными палатами торговли, промышленности и ремесел, ассоциацией предпринимателей. Главная их просьба на сегодняшний день – не разрывать торговые отношения, а наоборот активизировать их, диверсифицировать заказы, заменяя российские и белорусские товары украинскими", – отметил президент Вильнюсской палаты Сигитас Леинавичюс, акцентировав, что возобновление бизнес-отношений было бы самой большой помощью Украине.

Прохоров подчеркнул, что бизнес начал восстанавливаться после шока, вызванного российской агрессией и ищет возможности возобновления поставок сырья, металлов своим зарубежным партнерам.

"Мы благодарим Литву за большую помощь Украине, жителей Литвы – за заботу о гражданах Украины. Предприниматели обеих стран путем укрепления сотрудничества могут еще больше приблизить нас к нашей общей победе. В Украине возобновляют деятельность заводов согласовывают звенья поставок, поэтому мы приглашаем бизнес возобновить контракты", - сказал он.