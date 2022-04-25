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Украинские граждане и предприниматели, желающие начать деятельность в Литве, смогут получить кредит для открытия бизнеса или оборотного капитала на треть дешевле, сообщило Министерство экономики и инноваций.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock

"Мы предлагаем украинцам возможность получить кредит под процентные ставки для открытия бизнеса, которые будут на 30% ниже. Это облегчит им обустройство в нашей стране, перемещение своего бизнеса или открытие новых сфер деятельности и создание новых рабочих мест", — отметила в сообщении министр экономики Аушрине Армонайте.

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Льготные кредиты будут доступны для малого и среднего бизнеса, созданного после вторжения России в Украину (24 февраля), акционером, пайщиком или владельцем которого является физическое или юридическое лицо, имеющее гражданство Украины и вид на жительство в Литве, а также предприниматели с украинским гражданством и получившие вид на жительство в Литве с 24 февраля.

Для открытия бизнеса можно получить кредит до 3 млн евро на срок до 10 лет, а на оборотный капитал можно позаимствовать 200 тыс. вро на срок до трех лет.

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