Украинка открыла кафе в Каунасе: в Литве котлету по-киевски любят больше, чем в Украине

Наталья приехала на заработки в Литву 6 лет назад. Она в то время и подумать не могла, что останется здесь навсегда. Работа и окружение ей понравились, через год она привезла сына, а четыре месяца назад открыла свое кафе. Женщина признала: одних клиентов манит ее еда, других — ее популярность в социальной сети. Читателям портала Delfi Наталья рассказала, как приготовить вкусную котлету по-киевски. Женщину удивляет, что в Литве это блюдо популярнее, чем у нее на родине.