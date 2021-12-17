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Украина рассматривает возможность импорта сжиженного природного газа (СПГ) с Клайпедского терминала после начала эксплуатации литовско-польского газопровода GIPL.
Klaipėdos SGD terminalas
Klaipėdos SGD terminalas
© Įmonės nuotr.

Министры энергетики Литвы и Украины Дайнюс Крейвис и Герман Галущенко ищут способы реализовать эти возможности до конца этого десятилетия, сообщает Министерство энергетики Литвы.

В последнее время Украина сталкивается с вызовами в сферах энергоснабжения и безопасности.

Министры также обсудили готовность Литвы и Украины отключиться от совместной системы IPS /UPS с Россией и Беларусью, что является одним из ключевых этапов синхронизации электрических сетей двух стран с сетями континентальной Европы.

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