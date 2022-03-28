"Очевидно, что потеря работников в России важнее утраты жизней украинцев. Если Auchan игнорирует гибель 139 украинских детей, которые погибли за этот месяц с начала российской агрессии, давайте будем игнорировать все продукты Auchan и саму сеть. Давайте бойкотируем Auchan, Alcampo, Leroy Merlin, Decathlon", – сказал Кулеба.