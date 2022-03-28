aA
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал к бойкоту магазинов французской сети Auchan после того как руководство компании отказалось прекратить свою деятельность в России, объяснив это желанием сохранить работников, сообщает агентство Ukrinform.
„Decathlon“ žengia į Kauną
„Decathlon“ žengia į Kauną
© Bendrovės nuotr.

"Очевидно, что потеря работников в России важнее утраты жизней украинцев. Если Auchan игнорирует гибель 139 украинских детей, которые погибли за этот месяц с начала российской агрессии, давайте будем игнорировать все продукты Auchan и саму сеть. Давайте бойкотируем Auchan, Alcampo, Leroy Merlin, Decathlon", – сказал Кулеба.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Dailius Dargis

Kamuolinių boso namo paslaptis: kodėl gangsteriui pagalbos ranką ištiesė solidžios energetikos kompanijos vadovas?

Delfi Plius Marc Champion

Ukraina keičia pasaulio tvarką – bet visai ne taip, kaip tikėjosi Putinas

Delfi Plius Bloomberg News

Keičiasi Rusijos ir Kinijos santykiai: karas apsunkina žaliavų tiekimą

Delfi Plius Lauryna Vireliūnaitė

Kinijos ekspertas: regis, kinai palaiko Rusijos veiksmus, bet yra ir kita medalio pusė

Verslas Plius Ugnė Karaliūnaitė

Kur slypi „Teltonikos“ sėkmė vadovo Paukščio akimis: kol verslai skundėsi darbuotojų stygiumi, jiems pavyko priimti 800 darbuotojų

Delfi Plius Tvarkos maniakė

Kodėl verta atsisakyti šlamšto namuose ir kaip jį atpažinti: šis 27 daiktų iššūkis palengvins buitį

Delfi Plius Vytautas Bruveris, laida „Kaip pas žmones“, Virginija Spurytė

Mano, kad suveiks savisaugos instinktas: karas šiemet pasibaigs, nes per metus valdžia Kremliuje bus pakeista

Delfi Plius Jelizaveta Dako, Dmitrijus Semionovas

Ukrainos ambasadorius apie rusų galios demonstravimą: Japonijos kariškiai iš to vaizdelio juokėsi už pilvų susiėmę

Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Rusijai pavyko įbauginti dar vieną Europos šalį: neprisijungė prie sankcijų, bet skubos tvarka prašosi į ES bei NATO

Delfi Plius Vilma Danauskienė

Putino biografiją tyrinėjusi lenkų žurnalistė: specifinio žiaurumo šaknys glūdi jo vaikystėje

Delfi Plius Rūta Lapė

Kasdienybės herojai. Prodiuserė Ragauskaitė apie kiną bei Ukrainą, ir susižadėjusio Šuklino meilės istorija

Delfi Plius „Nepatogūs klausimai“

Nepatogūs klausimai. Svečiuose – Arūnas Valinskas

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Specialistas apie tuos, kurie užaugo be tėčių: kaip tai paveikia vyro gyvenimą

Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Europos viduryje esanti valstybė pavojingai artėja pilietinio karo link: naujas karinis konfliktas žemyne gali būti labai realus

Статьи по теме:

Эксперт: в России нет никого, кто бы не замарал себя

По мнению обозревателя Марюса Лауринавичюса ,...

Трансляция: Благотворительный концерт "Спасайте Украину – #StopWar"

Посольство Украины в Литве 27 марта, в воскресенье, в...

Опрос: жители Литвы назвали дружественные и недружественные страны

Украина находится в числе стран, которые в Литве...

Война в Украине. Назначена дата новых переговоров Украины, российские военные расстреляли автомобиль с мирными жителями под Киевом Владимир Зеленский дал большое интервью российским журналистам

Россия второй месяц ведет войну против Украины . По...

Экс-премьер Украины Владимир Гройсман: решением начать войну в Украине Путин обрек на нищету и проклятие саму Россию

Нацизм в Украине - это бред, история для продажи...

TOP новостей

"Уничтожено 98% Мариуполя. Но мы отстроим город": замкомандира "Азов" о ситуации в блокадном городе и преступлениях россиян "Калина" просит мир: "Начните действовать! Прекратите уже призывать"

Мариуполь . Почти месяц осады. Под огнем с неба, моря и...

Война в Украине. Российские военные продолжают милитаризацию зоны отчуждения ЧАЭС

Российская военная агрессия в Украине продолжается...

Историк: это похоже на III Мировую войну, но между Путиным и Гитлером больше различий, чем сходства

Как Путину удается так успешно лгать миллионам жителей?...

Moteris Charkive gaminasi maistą. Mieste tuo metu buvo nutrūkęs dujų tiekimas Кристина Charkivas

"Это меня пришел "денацифировать" Путин. Меня – русскоязычную из Харькова": история беженки из города, который бомбят россияне

"Все, что у меня было, осталось в Украине. Я бежала из...

Глава СОГГ Литвы: растет число беженцев из России и Беларуси

Россия продолжает военную агрессию на территории...