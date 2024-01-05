Украина объявила компанию Vičiūnų grupė "международным спонсором войны" – намерены ли что-то делать литовские предприниматели

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

Украина 4 января объявила компанию семью мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса Vičiūnų grupė "международным спонсором войны". После этого литовских предпринимателей снова стали призывать отказаться от продукции этой компании. Однако литовские сети утверждают, что опираются на юридические аргументы, которые не изменились.

Война в Украине длится почти два года, однако некоторые компании по-прежнему работают на российском рынке. Одна из литовских компаний, не разорвавшая связи с Россией - Vičiūnų grupė, у которой есть свой завод в Советске (Калининградская область). Украина объявила литовскую компанию международным спонсором войны вместе с такими компаниями, как Mondelez International, Auchan, Unilever, Procter & Gamble.

Правда, этот шаг Украины - выражение позиции, а не запрет на работу на местном рынке в стране.

Матийошайтис сказал, что "категоричные заявления и поспешные выводы не помогут достигнуть цели быстрее продать бизнес".

Напомним, что в начале войны глава компании Шарунас Матийошайтис обещал уйти с российского рынка в течение 3-4 месяцев.

Депутат Матас Малдейкис 4 января в фейсбуке написал, что выслал открытое письмо Литовской ассоциации торговых компаний, в котором призвал "немедленно изъять продукцию Vičiūnų grupė с прилавков литовских магазинов". Например, в скандинавских странах в июне разные организации и компании бойкотировали продукцию Mondelez, отказались ее продавать.

Delfi интересовался, намерены ли делать что-то литовские сети. Большая их часть от конкретного ответа на вопрос ушла.

Представитель сети Maximа Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что при принятии решения компания опирается на юридические аргументы, а юридически положение компании не изменилось.

"На данный момент объективные базы данных, на которые опираются юридические лица - это ООН, а также санкционные пакеты США, ЕС, Великобритании и Литвы. Мы руководствуемся ими при выборе поставщиков продукции", – сказала она.

По ее словам, команда юристов Maxima регулярно проверяет компании, не попали ли они в санкционные списки.

Представитель сети Norfa Дарюс Рилишкис комментировал вопрос коротко: "Сеть не получала информации от компетентных литовских ведомств в связи с решением по этому вопросу".

Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите отметила, что в ассортименте Lidl немного продукции Vičiūnų grupė. Кроме того, эта продукция произведена в Литве, а на видном месте указан производитель, поэтому выбор за покупателем.

Представитель сети Rimi Lietuva Эгле Красаускене указала, что компания соблюдает законы Литвы и ЕС и следит за санкционными списками.

Пресс-секретарь сети Iki Вайда Будрене также прокомментировала ситуацию подобным образом.

"Торговая сеть Iki не торгует товарами, произведенными в России и Беларуси. Мы работаем в Литве и для литовских покупателей, надеемся на сознательность литовского бизнеса. Если будут изменения в ассортименте, мы информируем", – указала Будрене.

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