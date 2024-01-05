Украина объявила компанию Vičiūnų grupė "международным спонсором войны" – намерены ли что-то делать литовские предприниматели

Война в Украине длится почти два года, однако некоторые компании по-прежнему работают на российском рынке. Одна из литовских компаний, не разорвавшая связи с Россией - Vičiūnų grupė, у которой есть свой завод в Советске (Калининградская область). Украина объявила литовскую компанию международным спонсором войны вместе с такими компаниями, как Mondelez International, Auchan, Unilever, Procter & Gamble.
Правда, этот шаг Украины - выражение позиции, а не запрет на работу на местном рынке в стране.
Матийошайтис сказал, что "категоричные заявления и поспешные выводы не помогут достигнуть цели быстрее продать бизнес".
Напомним, что в начале войны глава компании Шарунас Матийошайтис обещал уйти с российского рынка в течение 3-4 месяцев.
Депутат Матас Малдейкис 4 января в фейсбуке написал, что выслал открытое письмо Литовской ассоциации торговых компаний, в котором призвал "немедленно изъять продукцию Vičiūnų grupė с прилавков литовских магазинов". Например, в скандинавских странах в июне разные организации и компании бойкотировали продукцию Mondelez, отказались ее продавать.
Delfi интересовался, намерены ли делать что-то литовские сети. Большая их часть от конкретного ответа на вопрос ушла.
Представитель сети Maximа Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что при принятии решения компания опирается на юридические аргументы, а юридически положение компании не изменилось.
"На данный момент объективные базы данных, на которые опираются юридические лица - это ООН, а также санкционные пакеты США, ЕС, Великобритании и Литвы. Мы руководствуемся ими при выборе поставщиков продукции", – сказала она.
По ее словам, команда юристов Maxima регулярно проверяет компании, не попали ли они в санкционные списки.
Представитель сети Norfa Дарюс Рилишкис комментировал вопрос коротко: "Сеть не получала информации от компетентных литовских ведомств в связи с решением по этому вопросу".
Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите отметила, что в ассортименте Lidl немного продукции Vičiūnų grupė. Кроме того, эта продукция произведена в Литве, а на видном месте указан производитель, поэтому выбор за покупателем.
Представитель сети Rimi Lietuva Эгле Красаускене указала, что компания соблюдает законы Литвы и ЕС и следит за санкционными списками.
Пресс-секретарь сети Iki Вайда Будрене также прокомментировала ситуацию подобным образом.
"Торговая сеть Iki не торгует товарами, произведенными в России и Беларуси. Мы работаем в Литве и для литовских покупателей, надеемся на сознательность литовского бизнеса. Если будут изменения в ассортименте, мы информируем", – указала Будрене.