Ухудшается экономический прогноз для Литвы на 2024 год: "американские горки" продолжаются

"Наша основная весть - более быстрый рост экономики откладывается на начало 2024 года", – сказал председатель правления ЦБ Литвы Гедиминас Шимкус.

Согласно прогнозам ЦБ, снижение роста экономики составит 0,6%. Это меньше, чем прогнозировали в июне (–1,3%), в основном из-за роста во втором квартале 2023 г. В следующем году прогнозируют рост на 2,1% (в июне прогнозировали рост в 2,7%).

"Я бы сказал так: полет, к которому мы готовились, не отозван, но рейс отложен. Согласно прогнозам ЦБ, реальный ВВП в Литве в этом году уменьшится на 0,6%, в следующем году прогнозируем рост на 2,1%", – сказал Шимкус.

По его словам, экономическая ситуация в Литве постоянно меняется, и прогноз роста ВВП в 2023 году остается отрицательным.

"Американские горки. В первом квартале экономика снизилась на 2%. Во втором рост был 3%. Хотелось бы увидеть точку перелома. Наши оценки не меняются, нет оснований для драмы, но и первые 3% – еще не весна. Экономика вялая, рост замедленный", – сказал глава ЦБ.