Ухудшается экономический прогноз для Литвы на 2024 год: "американские горки" продолжаются

"Наша основная весть - более быстрый рост экономики откладывается на начало 2024 года", – сказал председатель правления ЦБ Литвы Гедиминас Шимкус.
Согласно прогнозам ЦБ, снижение роста экономики составит 0,6%. Это меньше, чем прогнозировали в июне (–1,3%), в основном из-за роста во втором квартале 2023 г. В следующем году прогнозируют рост на 2,1% (в июне прогнозировали рост в 2,7%).
"Я бы сказал так: полет, к которому мы готовились, не отозван, но рейс отложен. Согласно прогнозам ЦБ, реальный ВВП в Литве в этом году уменьшится на 0,6%, в следующем году прогнозируем рост на 2,1%", – сказал Шимкус.
По его словам, экономическая ситуация в Литве постоянно меняется, и прогноз роста ВВП в 2023 году остается отрицательным.
"Американские горки. В первом квартале экономика снизилась на 2%. Во втором рост был 3%. Хотелось бы увидеть точку перелома. Наши оценки не меняются, нет оснований для драмы, но и первые 3% – еще не весна. Экономика вялая, рост замедленный", – сказал глава ЦБ.
По словам Шимкуса, настроение промышленников плохое, производство сжалось, на быстрое оживление нет надежды. Заказов больше не становится.
"В первой половине следующего года промышленность, особенно экспортирующая, должна перейти в фазу роста. Мы видим, что строительство и транспорт уже начали расти. Мировая экономика буксует. Прогнозы роста пересматривают в худшую сторону. В еврозоне перспектива роста экономики корректируется в сторону спада. На следующий год прогноз ухудшили с 1,5% до 1%. Картина неважная. Все показатели ни туда ни сюда", – заметил он.
По подсчетам Шимкуса, реальные доходы жителей растут, но "на этом хорошие новости заканчиваются, поскольку потребление снижается.
"Активность экономики уменьшается и за счет снижения частного потребления. Хотя доходы от труда в последнее время растут быстрее, чем цены, жители не спешат потреблять больше. Предполагается, что частное потребление в этом году снизится на 0,4%.
По мере роста реальных доходов жителей, в следующем году увеличится и потребление (2,7%), это также будет способствовать росту ВВП", – сказано в пресс-релизе ЦБ.
Инфляция в Литве по-прежнему снижается, по прогнозам ЦБ, средняя инфляция в этом году составит 8,8%, в следующем – 2,6%.
"Что касается цен. На эту тему уже говорят реже. Реже о ней пишут журналисты. Тема по популярности отстает от высокой процентной ставки, но остается на устах, и останется, пока инфляция не вернется на уровень 2%", – сказал глава ЦБ.
Шимкус сказал, что рост прибыли компаний также был причиной скачка цен в Литве.
По словам главы ЦБ, ситуация на рынке труда остается благоприятной для работников. Уровень безработицы близок 6%.
"Если ничего не случится, то показатель занятости не должен снижаться. Ситуация на рынке труда хорошая", – сказал Шимкус.
Согласно прогнозам, средняя зарплата в этом году будет на 12,4% выше, чем в прошлом, а в следующем рост составит 9,8%.
Однако в тех сферах, которые сталкиваются с трудностями, например, в сфере обрабатываемой промышленности, торговли, недвижимости, зарплаты так быстро не растут, как в среднем по стране.