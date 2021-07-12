"BKT не раскрывает сроков действия контрактов, однако все они являются долгосрочными, поэтому действуют еще в течение длительного срока, не один год", – комментировал BNS И. Удовицкий.

Об этом он заявил после того, как в июне было объявлено, что санкции на экспорт белорусских удобрений будут применяться в ограниченном масштабе, и только в отношении договоров, заключенных до 25 июня.

Кроме того, И. Удовицкий акцентировал, что санкции в отношении объемов транзита компании не применяются, поэтому BKT надеется сохранить основные объемы грузов.

По его словам, пока преждевременно говорить о диверсификации грузов, поскольку нынешние объемы не сократились.

По его словам, терминал BKT в данный момент готов переваливать 15-16 млн тонн калийных удобрений за год, в этом объеме их планируется получить не ранее 2024-2025 годов.

В конце июня ЕС официально ввел санкции в отношении важных для Беларуси секторов экономики. Пакет предусматривает меры, которые ограничивают возможности Беларуси экспортировать калийные удобрения, нефтепродукты и табачные изделия.

Министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис тогда заявил, что в краткосрочный период влияние санкций на Литву будет небольшим, они затронут лишь 20% удобрений, которые грузят в Литве.

В связи с санкциями Евросоюза в отношении Беларуси литовская государственная железнодорожная группа Lietuvos gelezinkeliai может терять около 19 млн евро доходов в год, заявил в июне руководитель группы Мантас Бартушка.

В прошлом году Lietuvos gelezinkeliai перевезла около 11 млн тонн удобрений "Беларуськалия".