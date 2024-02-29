Убыток Litgrid в прошлом году сменился прибылью в размере 48,4 млн евро

Объем электроэнергии, передаваемой по литовской сети электропередачи, в прошлом году сократился. По итогам 2023 года, объем переданной электроэнергии для нужд страны составил 9,525 ТВтч, что на 6,9 проц. меньше, чем в 2022 г., когда было передано 10 234 ТВтч. Объем переданной энергии был ниже из-за роста количества генерирующих потребителей, подключенных к распределительной сети.
Осуществляя обслуживание и управление системой передачи электроэнергии, Litgrid продолжила реализацию задач по достижению плановых показателей надежности электроснабжения.
В 2023 году средняя продолжительность простоев (AIT) составила 0,835 мин, а объем непереданной энергии (ENS) – 23,232 МВтч. Для сравнения, ГСРЭ определил, что показатель AIT в течение года не должен превышать 0,934 мин, а ENS не должен превышать 27,251 МВтч.
По неаудированным данным, выручка Litgrid в 2023 году составила 369,8 млн евро. По сравнению с позапрошлым годом, она была на 12 проц. меньше.
Выручка от передачи электроэнергии (включая 142,3 млн евро поступлений от перегрузки, использованных для снижения тарифа) выросла в 2,8 раза – до 206,5 млн евро.
Прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в 2023 году составила 78,3 млн евро.
Чистая прибыль в 2023 г. составила 48,4 млн евро, в то время как в 2022 году компания понесла убытки в размере 49,5 млн евро. Прибыль была получена в основном за счет роста выручки от передачи электроэнергии и сокращения затрат на компенсацию технологических потерь из-за снижения цен на электроэнергию.