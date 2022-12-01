Группа уже продала два предприятия по производству кормовых добавок
"ВитОМЭК" в России и предприятие по производству биологически активных кормовых добавок "Белфидагро" в Беларуси.
"25 августа мы продали три дочерних предприятия - два в России и одно в Беларуси, последнюю сделку мы недавно завершили. Конечный эффект от этих продаж составляет 3,4 млн евро убытков, однако из них 2,8 млн евро было включено в прошлогодние результаты, поэтому мы считаем, что убыток от этих продаж составляет 0,6 млн евро", - сказал Мажвидас Шилейка на презентации результатов Linas Agro Group в четверг.
Несмотря на потери, свой уход из России и Беларуси группа считает успешным.
"В целом мы считаем, что уход с этих рынков был достаточно успешным", - сказал Шилейка.
Ранее он подтвердил BNS, что "ВитОМЭК" приобрела российская компания по недвижимости Aventus Finance, но покупателя "Белфидагро" не назвал ни прежде, ни сейчас из соображений конфиденциальности.
По словам Шилейки, в настоящее время предпринимается попытка продать последнее предприятие группы в Беларуси - компанию по производству селекционных и ветеринарных товаров, премиксов и семян Klm, но покупатель пока не найден.
"Мы все еще ищем потенциального покупателя для Klm в Беларуси, но компания может не быть особенно привлекательной для инвесторов. Ввиду специфики деятельности и рынка, на котором работает компания, это достаточно сложный процесс", - сказал Шилейка.
В прошлом году "ВитОМЭК", "Белфидагро" и Klm были переданы Linas Agro Group после того, как компания приобрела KG Group у Таутвидаса Барштиса.
Linas Agro Group за три месяца 2022-2023 финансового года получила 590 млн евро консолидированной выручки - на 34% больше, чем год назад, а чистая прибыль выросла в 2,4 раза до 28 млн евро.
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