"Уборка после обстрела тоже есть". Белорусский бизнес в условиях плановой релокации и экстренной эмиграции

"Белорусский паспорт - не тот документ, с которым тебя рады видеть в любой стране мира". "Хотелось бы, чтобы возможностей для белорусов было больше".

"После отъезда из Беларуси большую часть времени вместе с тремя моими компаньонами живем в Польше, но в данный момент мы в Германии", рассказывает Иван Шило, совладелец клининговой платформы CleanWhale.

Clean Whale – это "Чистый кит", компанию с таким названием Иван со своим братом открыл в Минске в 2016 году.

Все компаньоны уехали из Беларуси в октябре 2020 года. Свой бизнес они сначала зарегистрировали в Польше, недавно открыли офис в Германии. Сейчас клининговая платформа CleanWhale доступна в Берлине, Киеве, Варшаве, Вроцлаве, Кракове, Праге, Риге и Минске.

© Įmonės nuotr.

Из Беларуси уехали из-за угрозы репрессий и отсутствия перспектив для бизнеса

"В протестах после президентских выборов мы участвовали, в сентябре 2020 года ещё была надежда на перемены. Это уже после моего отъезда мною заинтересовался Следственный комитет, но решение уехать связано и с бизнесом", рассказывает Иван Шило.

В октябре, - вспоминает он, - уже было ощущение, что протест проиграл, были апокалиптические ожидания, что уедет очень много людей, в том числе наши клиенты:

"Тогда все обсуждали, что пора валить. Что и произошло, хотя поначалу не в тех масштабах, как после 24 февраля 2022 года. Но и тогда уже казалось, что всё схлопывается, и, принимая решение уехать, мы исходили из мрачных экономических прогнозов и, конечно, политических факторов. Уезжают более обеспеченные люди, и это не совсем хороший фон для нашей работы, поэтому решили с бизнесом в Беларуси закончить и уезжать в Польшу".

Впрочем, Иван признается, что планы масштабировать бизнес и делать это в Европе, появились еще в 2019 году безотносительно ситуации в Беларуси. Тогда компаньоны открыли офис в Киеве. Они следовали логике развития любого бизнеса - он должен расти, но рост, как говорит Иван, "возможен не в Беларуси, рынок в сфере клининговых услуг ограничен, по сути, Минском, но и он беднее любого европейского".

Иван Шило © Asm. albumo nuotr.

К слову, "Чистый кит" в Беларуси работает и сейчас, являясь самой большой клининговой компанией в Минске, но к ней Иван уже отношения не имеет:

"Мы разделили бизнес. Все компании в Европе называются "Clean Whale" (это прямой перевод), но бизнес в Минске для нас не существует с момента отъезда - с октября 2020 года. В этом же году мы открыли одну франшизу в Латвии, в Риге. Потом открыли офисы компании, в которых мы работаем сами, - в трёх городах в Польше, в Праге - в Чехии и в Берлине - в Германии, такая вот география".

"Белорусский паспорт - не тот документ, с которым тебя рады видеть в любой стране мира"

В некоторых странах регистрировать компании помогали партнеры, в том числе и местные, а Иван занимался этим лично в Варшаве и Берлине:

"Мы столкнулись с дискриминацией в Чехии в июне в 2022 году. Не смогли открыть счёт в местном банке, а без этого нельзя зарегистрировать компанию. В Чехии нам помог партнёр с чешским паспортом, он открыл ее на свое имя, а мы потом купили у него часть компании. Хотя изначально был план открыть фирму вместе, но так не получилось, потому что во всех банках мы получили отказ".

Не то, чтобы отказ был категорический типа "нет, никогда", поясняет Иван, но нам сказали, что "могут быть непонятные результаты, что Беларусь под санкциями".

С аналогичной проблемой с открытием счета столкнулись и в Германии. Немецкого партнера у Ивана и его компаньонов не было, фирму решили регистрировать от имени польского юридического лица, но и это оказалось непросто:

"Мы являемся учредителями польской компании, у нас польский вид на жительство, но белорусские паспорта. Немецких документов ни у кого из нас нет, и во всех немецких банках нам говорили: мы не хотим этим заниматься, это сложно. К тому же не во всех немецких банках есть система проверки белорусского паспорта, а везде, где есть возможность быстрой проверки, это вообще не работает с белорусским паспортом".

Тем не менее выход из ситуации нашли. Ивану и его компаньонам предложили заплатить за проверку, не находятся ли они под санкциями.

"Это стоило 1000 евро невозвратных денег, и счет нам в итоге открыли. Я не вижу в этом катастрофы, но получается, что за белорусский паспорт надо платить дополнительные деньги. К сожалению, реальность такова, что белорусский паспорт - не тот документ, с которым тебя рады видеть в любой стране мира", - говорит Иван.

И подчеркивает, что все это было в январе 2022 года:

"Если бы мы с такой ситуацией столкнулись после 24 февраля, наверно, было бы сложнее и, возможно, нам бы вообще не открыли счет".

"Правила для бизнеса в Беларуси меняются постоянно, а в Европе неизменны десятилетиями"

Несмотря на то, что отъезд из Беларуси, как рассказал Иван, связан с желанием развивать бизнес, все-таки первостепенными он называет «политические причины»:

"Ко мне стучит ГУБОП в квартиру. Из-за политической ситуации в Беларуси неустойчивая экономика, плохая банковская система, сложно, а иногда и невозможно решать споры в судах, и всегда непрогнозируемая ситуация. Политика диктует ограничения, постоянно меняется законодательство, причем часто радикально".

Кроме того, констатирует Иван, кредиты, без которых невозможно развивать бизнес, в Беларуси малодоступны, воспользоваться ими можно разве что при рентабельности 35 - 40 процентов. В объеме, в каком его бизнес существовал в Беларуси, брать дорогие кредиты экономически нецелесообразно.

Иная ситуация в Европе: "Сейчас у нас есть кредит в Польше, с ним мы открыли один город и, возможно, откроем ещё один. Планируем брать кредит в Германии, в Чехии - в каждой стране, где мы открыли свои офисы. Здесь общие и понятные правила работают годами".

В каких странах проще зарегистрировать компанию?

В планах совладельцев платформы CleanWhale открытие офисов в 30 европейских городах. Чем дальше на запад от Беларуси, тем больше времени занимает процедура открытия бизнеса, рассказывает Иван.

"В Польше на это уходит 2-3 недели, и никуда не надо ходить физически. В Чехии чуть дольше – в пределах 2-3 месяцев. В Германии у нас весь процесс занял 9 месяцев, и это достаточно обычная история для Германии, здесь нормально, когда 6-7 месяцев длится регистрация юридического лица, если ты не какой-то супер известный бренд и большая компания", - делится опытом Иван.

Компанией в Латвией, по его словам, ни он, ни его компаньоны не занимаются, франшизу продали местным бизнесменам с латвийскими паспортами, они используют бренд Clean Whale и все технические стандарты и наработки, техническую часть, позволяющую автоматизировать многие процессы.

Клининговая платформа Clean Whale - не только сайт, где можно все посчитать, это система, которая автоматически распределяет заказы между независимыми исполнителями и является основным инструментом, который, как говорит Иван, позволяет достаточно успешно выходить на новые рынки.

© Įmonės nuotr.

В Киеве есть опция уборки после обстрела, но Clean Whale там не зарабатывает

Особенность украинского рынка сегодня - война.

"Уборка после обстрела – это не то, чтобы рекламный момент, это печальные последствия войны, мы убирали квартиры, в которые попадали ракеты, видели фотографии, это просто ужасно", - говорит Иван.

В Киеве, по его словам, это бизнес, который не приносит сейчас деньги совладельцам компании:

"Когда началась война, там остались люди, которые у нас работали, почти никто не уехал, многие делали коктейли Молотова или вязали защитные сетки. Мы помогали им деньгами, отправляли из Польши в Киев, потому что у клинеров нет зарплаты, они получают за сделанную работу.

С 24 февраля до момента, пока российские войска не ушли из Киевской области, клининг там не работал, город замер, люди почти не ходили по улицам.

Поразило, что некоторые наши клинеры, которые после начала войны на время приехали в Варшаву и работали у нас там, уехали обратно в Киев в начале апреля. Большинство из них – женщины.

Сложно принимать решение - а если клинер пойдёт на уборку и его убьют, потому что обстрел... Я не очень готов.

Мы в Киеве сейчас работаем не из-за того, что хотим заработать, мы там не зарабатываем, наш счет в Украине заблокирован до сих пор, из-за того, что формально бенефициары компании - белорусы. Может, что-то изменилось сейчас, - не знаю".

Иван вспоминает, что возобновить работу в Киеве решили, "когда президент Зеленский в апреле призвал бизнес работать, если есть возможность, - потому что экономика должна работать, несмотря на войну. Мы тогда клинерам написали, что готовы быть частью экономики, мы не получаем прибыль, но хотим, чтобы у людей была работа, заработок, а украинское государство получало налоги".

Иван Шило © Asm. albumo nuotr.

Бизнес-инкубатор в Польше - вариант открыть небольшой бизнес

Для белорусов, которые обдумывают варианты уехать и начать свой бизнес, по оценке Ивана, нет проблем для легализации в Польше:

"Можно получить визу быстро или гуманитарный ВНЖ, что не так быстро, но надежно и без дополнительных документов. Небольшому бизнесу на начальном этапе его становления сложно соблюсти условия – показать прибыльность или трудоустроить по договору минимум двух граждан Польши".

Но и в такой ситуации, по словам Ивана есть выход:

"Если ты не владелец прибыльного бизнеса, и ты не хочешь получать гуманитарную визу, то есть несколько других способов. Например, под крылом большой компании - бизнес-инкубатора, который берет за это около €100 в месяц, зарегистрировать свою микро-компанию со своим счётом, что дает возможность работать со всеми документами официально.

При этом за тебя платят налоги и тебе помогают, дают все документы для легализации в Польше. Это хорошая рабочая схема, таких инкубаторов несколько. Также важно, что работая в инкубаторе, можно легализовать доход и в другой стране".

Такой вариант, по мнению Ивана, подходит, например, для дизайнера интерьеров или другого небольшого бизнеса.

Инвестиционный фонд - чтобы на карте белорусского бизнеса появлялись новые отметки

В течение ближайших двух лет, рассказывает о своих планах Иван, хотелось бы помочь белорусам, бизнес которых разгромили в Беларуси, или в случае, если его владелец оказался репрессирован по политическим мотивам.

"Речь идет о небольшом инвестиционном фонде для работы с белорусскими средними и малыми бизнесами, помощи им в релокации и старте в новых условиях. Не все бизнесы, которые начинают работать за границей, имеют сразу доступ к кредитам, не всегда они располагают необходимыми для этого своими деньгами, но у них есть идея и опыт.

Иван Шило © Asm. albumo nuotr.

Не все бизнесы можно релоцировать, физически вывезти людей, но владельцам компаний мы могли бы оказывать юридические консультации, помогать с открытием бизнеса, с бухгалтерией, с решением многих других технических проблем, давать стартовые деньги, получая взамен долю в каких-то компаниях".

Такая ниша, по оценке Ивана, еще не занята ни в Польше, ни в Германии, хотя белорусы стремятся по возможности друг друга поддерживать. И, если есть возможность выбирать компаньонов из числа соотечественников, то так, по его мнению, работать проще.

В первую очередь, говорит Иван, такой инвестиционный фонд, скорее всего, имеет смысл открывать для тех, кто хочет работать в Польше. Именно здесь у компаньонов Clean Whale больше организационного опыта, и именно здесь белорусам по разным причинам проще обосноваться.

Иван уверен, что, если уж в условиях Беларуси люди смогли выстроить бизнес, то есть все шансы сделать это в гораздо более комфортных экономических условиях. Кроме того, не сомневается Иван, у белорусов есть желание поддерживать соотечественников, о чем свидетельствует проект By_Mapka https://bymapka.me/ – карта белорусского бизнеса за рубежом.

Что касается возможности для белорусов работать в офисах CleanWhale и в качестве клинеров, то, по словам Ивана, среди менеджеров и работников колл-центров белорусы большинство, среди исполнителей заказов их меньше. Однако эта работа - не из тех, что позволяет претендовать на легализацию в той или иной стране.

"Хотелось бы, чтобы возможностей для белорусов в Литве было больше"

Наталья Красько, консультант по управлению, сооснователь Белорусского сообщества бизнесменов (БСБ), в беседе с Delfi объясняет, что пики бегства бизнеса из Беларуси приходились на периоды политических репрессий, связанные с электоральными кампаниями все годы президентства Лукашенко.

Но такой большой волны эмиграции из Беларуси, как поднялась в 2020 году и продолжается по сей день, в новейшей истории страны не было.

С началом войны России против Украины более активно начали уезжать и владельцы устойчиво развивавшегося бизнеса, говорит Наталья, подчеркивая, что риски возросли:

"Арестовать активы могут, позариться могут на твою развивающуюся компанию, потому что она просто кому-то понравилась. И таких историй все больше в Беларуси, к сожалению".

И риски не только финансовые. "Сегодня мне сказали вывесить красно-зеленый белорусский государственный флаг на своем здании, но что меня заставят сделать завтра, и где та черта, которую я не готов буду перейти?", - вспоминает Наталья Красько аргумент в пользу отъезда, прозвучавший в ее беседе с пока не решившимся уезжать за рубеж успешным бизнесменом.

Сама Наталья уехала из Беларуси чуть больше года назад, по ее словам, "как и большинство белорусов после 2020 года, по политическим причинам". Первые полгода она жила в Киеве, потом переехала в Варшаву, в Вильнюс приезжает по делам, в частности, для участия в мероприятиях, связанных с работой Белорусского сообщества бизнесменов.

Настроения белорусов за рубежом

Они отличаются в зависимости от того, когда они приехали, из-за чего уехали, а также от возможностей добиться успеха в новой для них ситуации

С осени 2021 года Наталья включилась в работу по созданию Белорусского сообщества бизнесменов (БСБ), которое объединяет на сегодня больше 100+ предпринимателей, работающих в Украине, Польше и Литве. Условно их можно разделить на четыре группы.

К первой группе Наталья относит тех, кто, как и она, вынужденно и спешно уехали из своей страны: "Многие из них оставили в Беларуси всё, что у них было, там и имущество под арестом, и фирмы, которые уже не существуют".

Во второй группе те, кто уехал, потому что возможностей для стабильного развития бизнеса в Беларуси нет, однако бизнес продолжает работать, но с большими рисками.

В третью группу Наталья Красько объединяет тех, кто решил строить бизнес заново за рубежом, но, бывает, формально у них остаются компании в Беларуси, потому что их юридически сложно закрыть.

И есть четвертая группа - хорошие специалисты в разных областях, которые не находят работы, аналогичной той, которой занимались в Беларуси, и поэтому они начинают свое дело. Для таких людей, подчеркивает Наталья, "особенно важны площадки, на которых можно набраться идей, полезных деловых связей и желания самостоятельно действовать".

Белорусские бизнесмены, уехавшие по политическим мотивам в 2020 году и позже, еще в ноябре 2021 говорили, что готовы вернуться в Беларусь, теперь же всё чаще склоняются к мысли, что еще подумают, отмечает Наталья, ссылаясь на результаты исследования Центра BEROC, в котором она также участвовала:

"Исследование проводилось среди владельцев бизнесов, релоцировавшихся в Украину, Польшу и Литву. Чем дольше люди живут в стране, тем сильнее деловые и личные связи на новом месте, и тем сложнее решиться на обратный переезд".

Какие бизнесы открывают белорусы за рубежом чаще всего?

Самая многочисленная группа среди уехавших в разные страны белорусов - айтишники, им легче уехать, их с наименьшими сложностями принимают, и им проще создать компанию заново или релоцировать ту, что успешно работала в Беларуси, констатирует Наталья.

Выезжают, в частности в Литву, производственные высокотехнологичные компании, и их здесь уже много.

Есть уже в Литве и белорусские бизнесмены с опытом и идеями, у которых был бизнес, который являлся гордостью для Беларуси, кто-то думает продолжать работу в том же направлении, а кто-то задумывается о другой сфере приложения своих сил.

Много в Литве и белорусского малого бизнеса - это и сфера услуг, и торговля, поддерживающие сервисы. Представлен и бизнес, связанный со строительством – есть и бизнесмены, и сотрудники.

Что белорусам нравится в Литве и с какими сложностями сталкиваются

По ее наблюдениям, если Литву сравнивают с Украиной и Польшей, то именно в Литве белорусы чувствуют себя больше, как дома: «природа очень похожа, и совсем близко от Минска».

Белорусы, у которых уже есть свой бизнес в Литве или которые только собираются его открыть, по словам Натальи, отмечают доброжелательность литовских чиновников: «Вау - со мной поговорили как с человеком».

"Я уже пожила в Киеве, Варшаве, но именно в Вильнюсе чувствую себя больше, как дома. Хотя, конечно, мне хочется в Минск…", - делится Наталья своими впечатлениями о литовской столице.

Среди общих для большинства уехавших за рубеж белорусов проблем Наталья называет ожидание легализации, которое часто занимает много времени, тормозит возможность открыть счет в банке, а следовательно, и начать свой бизнес.

Впрочем, ситуацию, когда сейчас за рубежом проверяют, "а тот ли ты белорус, который нам нужен", Наталья Красько называет в определенном смысле "нормальной" из-за того, что белорусский режим поддержал статус со-агрессора в войне, которую развязала Россия против Украины. Статус этот у Беларуси из-за позиции фактической власти, которую, по сути, большинство белорусов не выбирало, но факт остается фактом.

И ситуация, в которой из-за этого оказываются многие белорусы за рубежом, вызывает беспокойство и влечет некоторые издержки для бизнеса.

Адаптируясь к жизни в другой стране, говорит Наталья Красько, белорусам предстоит понять менталитет местных жителей, понять, как разговаривать и договариваться, как принято вести дела, как быть своим и в то же время оставаться белорусом.

"Мне лично помогает общение с белорусами, уехавшими давно, три-пять-десять лет назад", - делится опытом Наталья. По ее мнению, идея о том, что чем больше ты общаешься внутри диаспоры, тем меньше шансов интегрироваться в общество в другой стране, является ложной дихотомией:

"Здесь нет «или» - «или». Есть великий союз «и». Обязательно нужно идти в то общество, где бизнес существует по другим, по европейским стандартам, здесь можно очень многому научиться и потом перенести свой опыт в Беларусь. Даже если ты физически туда не приедешь, можно помочь своей стране, когда там произойдут перемены, а они безусловно произойдут".

По наблюдению Натальи, если сравнивать условия в Украине, Польше и Литве, то проще всего белорусам открывать свой бизнес в Польше: "В Литве есть определенные сложности, и мы очень надеемся, что это будет меняться".

По статистике, среди участников первой встречи Сообщества белорусских бизнесменов в Литве, прошедшей в августе, вспоминает Наталья, было 60 процентов тех, кто в Беларуси имел бизнес пять и более лет:

"Но здесь они только начинают, то есть это люди, которые даже без бизнеса ещё пока. Уезжают из Беларуси самые деятельные и активные люди, которые ценны для любой страны. Вопрос, как распорядится этим Литва...

Мы видим, что приехавшие сюда белорусы в большей степени размышляют остаться в Литве или поехать в Польшу либо ещё куда-то. В Польше большинство приехавших туда белорусов считает, что они именно там, где нужно. А здесь в Литве пока раздумывают. Хотелось бы, чтобы возможностей для белорусов в Литве было больше". Полная версию разговора с Натальей Красько в студии Delfi.



