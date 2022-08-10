У владельца вильнюсского торгового центра CUP еще есть бизнес в России

Гендиректор CUP Она Невинскене сказала, что и их позиция и позиция акционера по вопросу войны в Украине однозначная.

"Мы осуждаем кровавую агрессию и выражаем солидарность с Украиной и ее гражданами", – сказала она.

Невинскене указала, что Хейфитц с семьей покинул Россию в 2014 году сразу же после аннексии Крыма.

"С тех пор он активно отказывается от своего бизнеса и связей в России. Однозначно акции части компаний проданы, а процессы продажи оставшихся также продвинулись. Сделки планируют завершить в ближайшие месяцы", – сказала она.

Хейфитц - гражданин Израиля, однако он родился в 1967 г. в Москве. Невинскене подтвердила этот факт.

"Единственный акционер Prosperitas Baltica - Хейфитц - гражданин Израиля и как гражданин этой страны он инвестирует и развивает бизнес в Литве, Латвии, Испании, Великобритании и других странах Западной Европы. Однако он родился в России и поэтому пока является и гражданином этой страны", – сказала она.

По данным центра реестра РФ, Хейфитцу принадлежат 100% акций компаний: Agropromservice, Alefassistance, Directoriya, Clinica Tvoy doctor, Komposit (через SZS и Stekloproduct), SZS через Stekloproduct, Stekloproduct, TD Presto-Center, TsPLF Arenda, Expert-service. Ему также принадлежат 25% акций Agan Energy.

Невинскене сказала Delfi, что Хейфитц сейчас живет в Великобритании, у него есть вид на жительство в этой стране.

"Ни Хейфитц, ни связанные с ним компании никогда не были ни в каких санкционных списках. Вся информация о его бизнесе доступна и находится в соответствующих реестрах", – сказал он.

В Литве Хейфитцу принадлежит компания Portus investment. В компании есть лишь один работник – Невинскене. Компании Prosperitas Baltica принадлежит ТЦ на ул. Упес, 9. Земля под ТЦ принадлежит государству. Она сдана в аренду Prosperitas Baltica до 2097 года.

В 2021 году Prosperitas Baltica получила прибыль в размере 584 000 евро.

По данным "Содры", 8 августе в компании было 16 работников, которые в среднем получали 2514,73 евро "на бумаге" (1534 евро "на руки").

"Мы оказываем помощь украинцам. С начала войны мы выделили 30 000 евро Красному кресту и помогали беженцам вещами. Мы постоянно предоставляем помещения для проведения мероприятий и другим организациям, собирающим помощь для украинцев", – сказала Невинскене.