У въезда в Каунас открылась новая АЗС, посетить ее стоит даже вегетарианцам

Коммерческий директор Orlen Baltics Retail Артур Бугара сказал, что АЗС открылась на маршруте Via Baltica: "Это место очень важно для нас, здесь проезжает много машин, включая те, что едут из Польши. Здесь удобно не только заправить автомобиль, но и присесть, отдохнуть, поесть".

Бугара сказала, что во всех Stop Cafe 2.0 на АЗС Orlen можно вкусно и сытно поесть и выпить хороший кофе.

Собеседник заметил, что выбор блюд на Orlen отличается большим разнообразием вегетарианских вариантов.

Около заправки оборудована просторная стоянка для машин.

По словам Бугары, на АЗС Orlen торгуют только горючим с завода Orlen Lietuva: "Поэтому мы смело можем сказать, что вы заливаете высококачественное горючее. Мы рады, что наши клиенты это ценят".

Бренд Orlen высоко ценится за качество продуктов и услуг. В Литве, Польше, Германии, Чехии, Словакии и Венгрии действует больше 3100 АЗС Orlen.