У Службы госзакупок по-прежнему есть замечания по поводу Национального стадиона

„По мнению Службы, с учетом того, что часть инвестиций, предназначенная для создания Нового имущества, в любом случае была бы проиндексирована на соответствующую сумму согласно выбранной модели индексации, та часть Инвестиций, которая предназначена для тех видов затрат на Новое имущество, которые не связаны с ростом цен на строительные материалы, не подлежит индексации в связи с непредвиденными обстоятельствами“, – отмечается в документе.

„Служба не оспаривает, что затраты на создание нового имущества включены в общую фактическую сумму Инвестиционного прироста, однако отмечает, что, поскольку увеличение затрат на создание нового имущества основано на обстоятельствах, которые стороны не могли заранее предвидеть (последствия боевых действий в Украине), именно влияние этих обстоятельств на рост затрат и должно быть доказано“, – говорится в представленном заключении СГЗ.

СГЗ также утверждает, что в связи с сокращением сроков эксплуатации и выплат концессионеру по причине выполнения дополнительных работ, в контексте распределения рисков это изменение не следует рассматриваться как имеющее какое-либо существенное влияние.

„Считается, что срок эксплуатации сократился бы даже без дополнительных работ, поскольку вполне вероятно, что проектная компания не выполнила бы работы в полном объеме к запланированному сроку завершения (июль 2025 г.) и не по вине правообладателей, поэтому данное негативное последствие и должно быть возложено на саму проектную компанию, а не должно рассматриваться как выгода, получаемая правообладателями“, – поясняет Служба.