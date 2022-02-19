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Причалы грузившего до февраля миллионы тонн удобрений "Беларуськалия" в Клайпедском порту Терминала насыпных грузов (Biriu kroviniu terminalas, BKT) уже более недели пустуют, нет информации и о подходящих к ним судах, говорит дирекция порта. Сама компания свою деятельность не комментирует.
„Birių krovinių terminalas“
„Birių krovinių terminalas“
© Įmonės nuotr.

"Последний раз судно вышло с территории BKT 10 февраля, оно пробыло там неделю. Информации о приходящих в компанию судах у нас нет", - сказала в пятницу BNS пресс-атташе Клайпедского порта Игне Ротаутайте-Пукене.

Компания использует в Клайпедском порту шесть причалов.

Крупнейший акционер BKT Игорь Удовицкий 7 февраля сказал BNS, что у него все еще нет комментариев о ситуации с транзитом калийных удобрений.

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"Литва нарушила множество и международных обязательств, и своих законов, и законов Европейского союза. Нужно будет все рассмотреть", - сказал тогда предприниматель в своем ответе BNS.

Президент Литовской ассоциации морских погрузочных компаний Вайдотас Шилейка тоже не располагает информацией о нынешней деятельности компании.

"Трудно сказать. Они как бы немного отгородились стеной молчания, мы не знаем, что там происходит", - сказал BNS Шилейка.

Он ранее говорил BNS, что оставшийся без белорусских удобрений BKT мог бы приспособить свои мощности к другой деятельности. О том, что BKT можно было бы переориентировать на погрузку зерна, летом прошлого года говорил и Удовицкий.

Транзит "Беларуськалия" - примерно по 11 млн тонн в год - от границы с Беларусью до Клайпедского порта осуществлялся более десяти лет, он был прекращен 1 февраля во исполнение вступивших в силу 9 декабря прошлого года санкций США для "Беларусткалия" и после подтверждения правительства Литвы, что договор между Литовскими железными дорогами и "Беларуськалием", который должен был действовать до конца 2023 года, не соответствует интересам безопасности страны.

Удовицкий напрямую контролирует 5% акций BKT, остальными 65% акций он управляет через зарегистрированное в Латвии свое предприятие Fortis Asset Management. Еще 30% акций BKT принадлежит "Беларуськалию".

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