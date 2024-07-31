2024.07.31 07:02

У Литвы появился новый единорог

 
ru.DELFI.lt
„Flo Health“
„Flo Health“
ФОТО: Įmonės nuotr

Компания Flo Health привлекла инвестиции на сумму больше 200 млн. евро в General Atlantic, чтобы совершить революцию в сфере женского здоровья. Новый акционер Flo - лидер инвестиций в расширение. Это помогло компании электронного бизнеса Flo Health увеличить свою ценность до 1 млрд. долларов и стать единорогом, пишет портал madeinvilnius.lt.

Партнерство с General Atlantic поможет Flo подготовиться к следующему этапу и основное внимание уделить расширению в новые сегменты пользователей.

Для достижения этих целей обосновавшийся в Лондоне стартап Flo намерен увеличить число научных исследований в своих офисах в Европе и Северной Америке.

„Статус единорога - важное событие для Flo и всей индустрии femtech“, – сказал Дмитрий Гурский, основатель и гендиректор Flo Health.

В Литве филиал компании Flo Health LTU работает с 2020 года, в нем работает дольше 200 человек.

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