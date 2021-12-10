Собеседник не захотел назвать свое имя и название своей компании, поскольку боится усугубить сложившуюся ситуацию. Предприниматель занимается автомобильным бизнесом и более 20 лет импортирует товары из Китая. 10 декабря утром он узнал, что не получит заказанные товары. В год эта компания импортирует 100 контейнеров, сейчас были заказаны два.

"Надо начать говорить о весеннем сезоне, вчера мы как раз оплатили депозит – 10 000 долларов за один контейнер. За второй планировали перевести деньги позже. Но тут поступила информация: "После проверки, проведенной с логистической компанией, мы не можем завершить заполнение таможенной декларации. Мы не можем сейчас выслать товары в Литву, информируем, когда ситуация улучшится".

Это значит, что в системе есть помехи. Может Литва отмечена красным цветом. Поставщик даже не предлагал иные варианты, только сообщил, чтобы забрали предоплату и написал "сообщим, когда сможем поставлять в Литву", – рассказал предприниматель.

Он намерен заказывать товары через Рижский порт. По его словам, это возможно, этим занимается логистика.

"Литовские компании, работающие в сфере логистики, которые всегда возили грузы через Клайпеду, меня удивили – две недели назад прислали предложение с перевозками через Рижский порт. Я сейчас понял, почему. Мы только сегодня утром узнали, а другие уже давно так планируют. Я опасаюсь заторов в Риге, неясно, что будет, если вся Литва через Ригу поедет", – высказал он свои опасения.

Если этот план не пройдет, придется переводить компанию в Латвию, считает предприниматель.

Глава Литовско-китайской торговой ассоциации Рокас Радвилавичюс сказал, что это не единичный случай.

"Это индивидуально. Поставщиков миллионы – одни отзывают, другие - нет. Но есть внутренние сигналы, что китайские банки реже финансируют китайские компании. Или не хотят переводить деньги – говорят, туда не будем переводить. Тогда литовцы указывают другие счета, если они есть. Или указывают счета юридических контор которые работают по договору. Мы наблюдаем это с 1 декабря, время от времени такое случается. Литва то есть в таможенной системе, то ее там нет. Или есть, но литовские товары задекларировать в Китае не удается", – сказал Радвилавичюс.

По его словам, логичный выход - перенаправление грузов в Рижский порт. Он подтвердил, что литовские грузы идут в польские порты и в Рижский порт.

"Дорожает логистика, подорожают некоторые товары", – сказал он.