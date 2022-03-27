aA
В воскресенье у границы с Беларусью, в Медининкай, состоялась несанкционированная акция протеста. Собравшиеся пытались блокировать путь и не пропускали тягачи с товарами.
У границы с Беларусью состоялась акция протеста
© Reuters / Scanpix

Участники акции сообщили, что так они выражают свою гражданскую позицию и просят правительство прекратить торговлю с Россией, которая начала войну в Украине и ее союзницей Беларусью. У границы собралось больше 50 человек, приехали пять экипажей полиции.

Приехавший на место генкомиссар полиции Ренатас Пожела и полиция просили собравшихся не предпринимать никаких активных действий и не мешать движению тягачей, собравшиеся послушались и решили не останавливать транспорт.

Статьи по теме:
Опрос: жители Литвы назвали дружественные и недружественные страны
Война в Украине. Зеленский: мы не можем сбивать ракеты с дробовиков, оккупанты уничтожают русский язык

Участники акции с плакатами "Давайте не торговать с террористами" и "Не надо кормить агрессора" стояли у обочины и кричали "Слава Украине" вслед каждому тягачу.

Полиция поблагодарила собравшихся за понимание, выполнение требований и призвала в будущем сотрудничать в ходе планирования и организации акций.

Литовская полиция поддерживает Украину.

Полиция просит жителей поддерживать эту страну, но в будущем искать законные способы поддержки, чтобы не было нарушений общественного порядка и законов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Rusijai pavyko įbauginti dar vieną Europos šalį: neprisijungė prie sankcijų, bet skubos tvarka prašosi į ES bei NATO

Delfi Plius Vilma Danauskienė

Putino biografiją tyrinėjusi lenkų žurnalistė: specifinio žiaurumo šaknys glūdi jo vaikystėje

Delfi Plius Rūta Lapė

Kasdienybės herojai. Prodiuserė Ragauskaitė apie kiną bei Ukrainą, ir susižadėjusio Šuklino meilės istorija

Delfi Plius „Nepatogūs klausimai“

Nepatogūs klausimai. Svečiuose – Arūnas Valinskas

Delfi Plius Lauryna Vireliūnaitė

Vienas Lietuvos kariuomenės kūrėjų: rengiamės valstybės gynybai? Ar tikrai?

Delfi Plius

Kurortinis remontas: po daugybės pakeistų statybininkų pora nebenorėjo nei mylėtis, nei gyventi tame bute

Delfi Plius Daiva Žeimytė-Bilienė, laida „Iš esmės“

Lietuvoje gyventi išmokęs rusas: žmonėms iš Rusijos, kurie čia atvažiuos, nebus lengva

Delfi Plius

Putino pareiškimas sukėlė nuostabą Rusijos gigantei: telefonai kaiste kaista

Ernestas Naprys

Mano namuose „Wi-Fi“ ėmė strigti: radau netikėtą „triukšmadarį“ ir sprendimą

Verslas Plius Eugenija Grižibauskienė

Rusų oligarcho Deripaskos portretas: susidūrimas su juo daug kam atrodė kaip blogas sapnas

Verslas Plius Ugnė Karaliūnaitė

Pernai sužibėjo kripto valiutos ir NFT: ekspertas įvardija, kam laurai atiteks šiais metais

Delfi Plius Agnė Keizikienė

7 vyrų tipažai: psichologė išsamiai išdėstė, kaip bendrauti su kiekvienu iš jų

Статьи по теме:

Эксперт объяснил, прижали ли Путина к стене: надо слушать, что говорит Россия

Прижали ли Путина к стене? Так говорит президент США...

Батальон белорусских добровольцев имени Калиновского вошел в состав Вооруженных сил Украины

Сформированный в марте батальон Кастуся Калиновского,...

TOP новостей

Karas Ukrainoje Volodymyras Zelenskis Karas Ukrainoje Karas Ukrainoje Lvivas

Война в Украине. Зеленский: мы не можем сбивать ракеты с дробовиков, оккупанты уничтожают русский язык

Россия второй месяц ведет войну против Украины . По...

"Содра" сталкивается с большими проблемами: работавшие за границей могут остаться без пенсии

Сегодня жители Литвы , которые короткое время работали...

Опрос: жители Литвы назвали дружественные и недружественные страны

Украина находится в числе стран, которые в Литве...

Эксперт объяснил, прижали ли Путина к стене: надо слушать, что говорит Россия

Прижали ли Путина к стене? Так говорит президент США...

Водителей самокатов в Литве ждут ограничения: шлемы, жилеты, возрастной ценз

В Литве предлагается сузить понятие электросамокат и...