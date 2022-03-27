У границы с Беларусью состоялась акция протеста

Участники акции сообщили, что так они выражают свою гражданскую позицию и просят правительство прекратить торговлю с Россией, которая начала войну в Украине и ее союзницей Беларусью. У границы собралось больше 50 человек, приехали пять экипажей полиции.
Приехавший на место генкомиссар полиции Ренатас Пожела и полиция просили собравшихся не предпринимать никаких активных действий и не мешать движению тягачей, собравшиеся послушались и решили не останавливать транспорт.
Участники акции с плакатами "Давайте не торговать с террористами" и "Не надо кормить агрессора" стояли у обочины и кричали "Слава Украине" вслед каждому тягачу.
Полиция поблагодарила собравшихся за понимание, выполнение требований и призвала в будущем сотрудничать в ходе планирования и организации акций.
Литовская полиция поддерживает Украину.
Полиция просит жителей поддерживать эту страну, но в будущем искать законные способы поддержки, чтобы не было нарушений общественного порядка и законов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Зеленский: мы не можем сбивать ракеты с дробовиков, оккупанты уничтожают русский язык
Россия второй месяц ведет войну против Украины . По...
"Содра" сталкивается с большими проблемами: работавшие за границей могут остаться без пенсии
Сегодня жители Литвы , которые короткое время работали...
Опрос: жители Литвы назвали дружественные и недружественные страны
Украина находится в числе стран, которые в Литве...
Эксперт объяснил, прижали ли Путина к стене: надо слушать, что говорит Россия
Прижали ли Путина к стене? Так говорит президент США...
Водителей самокатов в Литве ждут ограничения: шлемы, жилеты, возрастной ценз
В Литве предлагается сузить понятие электросамокат и...