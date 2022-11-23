У экономиста плохие новости: вскоре цены на продукты в Литве станут выше, чем в Испании, Нидерландах и Великобритании

По его словам, велика вероятность, что в этом году уровень цен в Литве достигнет среднего по ЕС и станет выше, чем в Нидерландах, Испании или Великобритании, таким как в Германии, Италии или Франции и всего на 10-20% ниже чем в Дании, Швеции и Финляндии.

Маурицас заметил, что такой быстрый рост цен в Литве обусловлен не только ростом цен на сырье, но и большие траты людей, а они в свою очередь дают торговцам возможность переложить бремя растущих цен на покупателей.

По словам экономиста, из-за этого в Литве дорожают не только молочные продукты, но и мясо, овощи, а также кофе. Цены в Литве выросли на 32%, а в среднем по ЕС - на 17%.

"Но есть и "хорошая" новость, цены на водку и табачные изделия в Литве быстрее, чем в среднем по ЕС не растут, поэтому в категории "алкогольных напитков и табака" мы сохраняем "конкурентное первенство", – писал экономист в Facebook.

"Остается только надеяться, что в следующем году рост цен выдохнется, а если нет – то цены станут выше средних по ЕС, а это отрицательно скажется на конкуренции в мире: "мы станем скорее дорогими, чем богатыми", – сказал Маурицас.