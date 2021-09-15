У дороги Вильнюс-Каунас до сих пор работает любимый ресторан ныне покойного Альгирдаса Бразаускаса

Представьте, какие странные времена были раньше. 40-50 лет назад люди, которые считали себя элитой, вели двойную жизнь. Они посещали такие места, куда простым смертным дорога была заказана, у них были отдельные помещения, в которых закатывали настоящие пиры.

В советское время, а потом и в первое десятилетие независимости, такое место находилось в деревне Бачконис (Кайшядорский район). Там находится ресторан – Bačkonys. Все, кто проезжает 58-м км дороги A1 Вильнюс-Каунас, видели рекламу этого места. Это одна из самых старых реклам в Литве. Некогда Bačkonys был престижным рестораном для элиты.

Ресторан не изменился с момента своего открытия – ему уже 50 лет. Кто-то сказал бы, что это минус, но хозяин ресторана рад, что ему удалось сохранить "классику". "Bačkonys открылся в семидесятые. Сначала это было государственное заведение, а после восстановления независимости я его приватизировал", – сказал предприниматель Ромутис Пашкаускас.

Ему хорошо известны все тайны ресторана, но не все из них он может предавать огласке. Никто и никогда не узнает фамилии всех людей, которые сюда приезжали, что ели и в каком состоянии покидали заведение. Но кое-что он может рассказать. Например, он подтвердил, что это было одним из самых любимых мест ныне покойного президента Альгирдаса Бразаускаса.

Чтобы скрыться от посторонних глаз, Бразаускас приезжал сюда поесть – а иногда и устроить шумный пир. Ромутис подтвердил, что у президента был не только любимый столик, но и отдельный банкетный зал.

"Он знал все наше меню. Когда приезжал президент, подавали все. Конечно, были и фавориты. Он больше всего любил фирменную котлету из свинины и картофельные драники с мясом", – сказал предприниматель. "Мы дружили, оба были родом из Кайшядориса, у нас были общие темы и дела", – сказал предприниматель.

Ромутис помнит и приезд Евгения Примакова.

"Примакову понравилась наша кухня, он сказал, что было очень вкусно. Но я не помню, что мы тогда подавали", – сказал предприниматель.

С тех пор много воды утекло, и политики и предприниматели забыли дорогу в Bačkonys. Изменилось время – изменилась мода, нынешние представители власти едят там же, где и все. Сейчас элитными могли бы называться все рестораны на проспекте Гедиминаса, на улице Гинею, вокруг парламента, – там каждый день можно увидеть министров и председателей комитетов.

Ромутис сказал, что иногда жалеет, что решил ничего не менять, поскольку некоторые клиенты говорят - интерьер устарел, мебель изношена, вилки и ножи немодные.

Однако несколько раз в неделю к нему приезжают и такие клиенты, которые не жалеют похвалы в адрес бессмертной классики.

"Наверное, нелегко все это сохранить, мало таких мест осталось", - говорят они. И это главное.

Истосковавшихся по современности Ромутис посылает в центр Кайшядориса, там итальянский ресторан открыла его дочь.

По пятницам в Bačkonys собираются кайшядорские предприниматели, для которых готовят особое блюдо - в меню его нет - ребрышки от шефа и овощи с картошкой.

У барной стойки в Bačkonys всегда можно найти администратора Йоланту, а когда людей бывает больше, после работы здесь подрабатывает сотрудница местной полиции Саманта.

"Люди чаще всего заказывают драники с мясом, котлету по-киевски и, конечно, фирменную котлету", – рассказали работницы ресторана.

Несмотря на то, что ресторан находится в деревне, цены здесь столичные. Например, фирменная котлета с грибами стоит 10,90 евро, жаркое из лосося - 11,90. Есть интересное блюдо - жареный сыр Limasolis.

"Сам сыр нам поставляет местная сыродел, очень вкусный сыр", – сказал Ромутис.