2024.09.02 14:51

У части клиентов Telia не работает интернет

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
Telia
Telia
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

У части клиентов Telia в понедельник не работает интернет.

Жительница вильнюсского микрорайона Висоряй Юрате информировала Delfi, что дома она уже два часа без интернета.

„Два часа не могу работать“, – жаловалась она,

В отделе обслуживания клиентов оператор информировала, что с проблемами сталкиваются и другие жители столицы.

Клиент получила сообщение Telia, в котором сказано, что „сбои связаны с проблемой передачи данных/ повреждением кабеля / действиями третьей стороны“.

„Telia“ atsiųsta žinutė

Delfi комментарий компании пока получить не удалось.

На прошлой неделе во вторник также фиксировались сбои в интернете Tele2, не работал мобильный интернет.

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