У части клиентов Telia не работает интернет

Жительница вильнюсского микрорайона Висоряй Юрате информировала Delfi, что дома она уже два часа без интернета.

„Два часа не могу работать“, – жаловалась она,

В отделе обслуживания клиентов оператор информировала, что с проблемами сталкиваются и другие жители столицы.

Клиент получила сообщение Telia, в котором сказано, что „сбои связаны с проблемой передачи данных/ повреждением кабеля / действиями третьей стороны“.

Delfi комментарий компании пока получить не удалось.