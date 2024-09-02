У части клиентов Telia не работает интернет

Жительница вильнюсского микрорайона Висоряй Юрате информировала Delfi, что дома она уже два часа без интернета.
„Два часа не могу работать“, – жаловалась она,
В отделе обслуживания клиентов оператор информировала, что с проблемами сталкиваются и другие жители столицы.
Клиент получила сообщение Telia, в котором сказано, что „сбои связаны с проблемой передачи данных/ повреждением кабеля / действиями третьей стороны“.
Delfi комментарий компании пока получить не удалось.
На прошлой неделе во вторник также фиксировались сбои в интернете Tele2, не работал мобильный интернет.
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