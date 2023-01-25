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Медиагруппа "TV3 Group" сегодня подписала соглашение о приобретении радиостанций под управлением "М-1". В группу радиостанций "М-1" входят 6 радиостанций – "М-1", "Lietus", "M-1 Plius", "Laluna", "Raduga" (Радуга) и интернет-радиостанция "M-1 Dance". После получения разрешения Совета по конкуренции сделку планируется завершить летом 2023 года.
„TV3 Grupė“ pasirašė „M-1“ valdomų radijo stočių įsigijimo sutartį
„TV3 Grupė“ pasirašė „M-1“ valdomų radijo stočių įsigijimo sutartį
© Organizacijos nuotr.

Как сообщается в пресс-релизе, принадлежащее "TV3 Group" ЗАО "All Media Lithuania" намерено приобрести 100 проц. акций указанных компаний, которыми управляет Рута Грушнене.

"Я думаю, что компании группы радиостанций "М-1" переросли семейный бизнес, и сейчас самое время стать частью международной медиагруппы", - сказала генеральный директор и владелец "М-1" Рута Грушнене.

Стоимость сделки и другие детали не разглашаются по соглашению сторон. ЗАО "All Media Lithuania" уже обратилось в Совет по конкуренции за разрешением на приобретение компаний группы "М-1": ЗАО "М-1", радиостанции "Laluna", радиостанции "Ultra Vires" и "Reklamos ekspertai", указывают в пресс-релизе.

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