Как сообщается в пресс-релизе, принадлежащее "TV3 Group" ЗАО "All Media Lithuania" намерено приобрести 100 проц. акций указанных компаний, которыми управляет Рута Грушнене.

"Я думаю, что компании группы радиостанций "М-1" переросли семейный бизнес, и сейчас самое время стать частью международной медиагруппы", - сказала генеральный директор и владелец "М-1" Рута Грушнене.

Стоимость сделки и другие детали не разглашаются по соглашению сторон. ЗАО "All Media Lithuania" уже обратилось в Совет по конкуренции за разрешением на приобретение компаний группы "М-1": ЗАО "М-1", радиостанции "Laluna", радиостанции "Ultra Vires" и "Reklamos ekspertai", указывают в пресс-релизе.