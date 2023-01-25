Как сообщается в пресс-релизе, принадлежащее "TV3 Group" ЗАО "All Media Lithuania" намерено приобрести 100 проц. акций указанных компаний, которыми управляет Рута Грушнене.
"Я думаю, что компании группы радиостанций "М-1" переросли семейный бизнес, и сейчас самое время стать частью международной медиагруппы", - сказала генеральный директор и владелец "М-1" Рута Грушнене.
Стоимость сделки и другие детали не разглашаются по соглашению сторон. ЗАО "All Media Lithuania" уже обратилось в Совет по конкуренции за разрешением на приобретение компаний группы "М-1": ЗАО "М-1", радиостанции "Laluna", радиостанции "Ultra Vires" и "Reklamos ekspertai", указывают в пресс-релизе.
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