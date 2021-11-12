Turkish Airlines не будет продавать билеты в Минск сирийцам и иракцам

"Подтверждаю и без дополнительных источников на основании продуктивной встречи с послом Турции в Литве сегодня утром. Турция сделала еще некоторые шаги", - написал министр в фейсбуке в четверг вечером.
Он не детализировал, какие действия Анкары имеются в виду.
Ранее об этом сообщило польское информационное агентство PAP, ссылаясь на источники в Брюсселе.
В Беларуси, у восточной границы Евросоюза, на этой неделе сосредоточились несколько тысяч мигрантов. Это еще сильнее увеличило напряжение между Минском и Западом.
Из-за создания миграционного кризиса Евросоюза планирует новые пакет санкций против минского режима.
Потоки нелегальный мигрантов с территории Беларуси в Литву резко выросли летом. В этом году в нашу страну нелегально попали более 4,2 тыс. мигрантов.
Еще более значительному количеству нелегальных мигрантов не удалось попасть в страну, так как с августа пограничники начали разворачивать иностранцев.
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