Три огурца в одни руки - будут ли литовские торговцы вводить ограничения

На прошлой неделе портал Kas vyksta Kaune писал, что его читатели жаловались на высокие цены.

"Говорят, инфляция выдохлась, но я этого не заметил... Maxima, Iki, как я понимаю, столкнулись с проблемами поставок сладкого перца, а в Rimi перец стоит 4 евро за кг (турецкий). Как Lidl пытается нажиться на такой ситуации? Очень просто - поднял цену до 7 евро за кг. Это нормально? Конкуренты не могут предложить товар, так надо как можно больше заработать?" – писал в редакцию портала каунасец.

Представители крупных литовских сетей рассказали, какова сейчас ситуация на рынке.

Представитель Maxima Марюс Тилмантас признал, что иногда все торговцы сталкиваются со снижением выбора овощей. В этом году причиной этого стали неблагоприятные погодные условия в Испании и на Севере Африки. Это также вызвало рост цен.

"Как и все европейские сети мы сталкиваемся с меньшим выбором помидоров, сладкого перца, ягод, с ростом цен на овощи. Урожай этого года плохой, нехватку овощей еще увеличило землетрясение в Турции", – пояснил представитель сети.

Пресс-секретарь Rimi Lietuva Габриэле Шеренене сказала, что из-за холодов в Испании проблемы с помидорами и огурцами, но сеть старается обеспечить поставки овощей.

"Литовцы покупают больше овощей, чем фруктов. Круглый год популярностью пользуется картошка, помидоры, капуста. Из фруктов больше покупают бананов и цитрусовых", – рассказала Шеренене.

Представитель Lidl Lietuva Лина Скерсите сказала, что у них нет проблем с нехваткой овощей и фруктов. "В это время года огурцы, помидоры, сладкий перец, зеленый салат обычно везли из Испании, но там сейчас снег, холод, наводнения, это сказалось на урожае, он уменьшился. По этой причине во всей Европе не хватает овощей", – сказала Скерсите.

Представители сетей Iki и Norfа заверили, что в Литве нет критической ситуации с поставками овощей. По этой причине они успокаивают клиентов и говорят, что нормировать продажи не придется.

Глава Литовской ассоциации тепличных овощеводов Эвалдас Масявичюс сказал, что такая ситуация обусловлена не только холодами в Испании и землетрясением в Турции, но и неопределенностью, которая царила осенью прошлого года.

"Кое-где ограничения ввели потому, что осенью мы жили в неизвестности относительно цен на энергоресурсы. Даже крупные хозяйства, выращивающие огурцы и помидоры в Европе говорили: если цены будут такими высокими, ничего сеять не будем. Вот вернулся бумеранг, цены стабилизировались, начали выращивать. Через 2-3 месяца у нас будет переизбыток огурцов", – сказал он, заметив, что не надо удивляться высоким ценам.

"В Литве овощеводы сеяли овощи немного позже, потому что цены на газ были очень высокими. Мы жалуемся, что огурцы стоят почти 10 евро, но ведь себестоимость их - около 20 евро. Убытки берет на себя овощевод", – заметил Масявичюс.