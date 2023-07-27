Третий месяц подряд уровень цен в Литве снижается

"В определенные месяцы этого года будет снижаться и уровень цен. Такая динамика цен вероятна вследствие спада давления в производственных цепочках и цепочках поставок. Об этом свидетельствуют такие факторы, как падение цен на энергоресурсы и другое сырье, снизившаяся в течение года стоимость товаров обрабатывающей промышленности на внутреннем рынке, за исключением нефтепродуктов, (-1,6% в июне), а также снижение годового роста цен на импортные товары долгосрочного (на 4,1 проц. в мае) и краткосрочного (на 6,9 проц. в мае) потребления. Изменения цен на эти группы товаров, как правило, с опозданием отражаются на изменении потребительских цен", – сказала она.