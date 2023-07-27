В июне, по данным агентства, этот показатель составлял -0,1 проц., а в мае -0,2 проц.
Как отмечает старший экономист Отдела макроэкономики и прогнозирования Центробанка Литвы (БЛ) Лаура Моцюнайте, годовая инфляция в Литве продолжает стремительно снижаться.
"Уже третий месяц подряд уровень цен в Литве снижается. Снижение уровня цен в основном обусловлено более дешевыми энергоресурсами. Это напрямую влияет на динамику цен на энергоносители для потребителей. По прогнозам, цены на энергоносители в июле были на одну восьмую ниже прошлогодних. А, например, топливо из-за снижения цен на нефть и падения курса доллара в июле, по сравнению с прошлым годом, подешевело на 24 проц.
Энергия также необходима и для производства других товаров и предоставления услуг, поэтому снижение цен на энергоресурсы также влияет и на себестоимость других товаров и услуг. Помимо этих факторов, на снижение уровня цен влияет сезонность, когда в летние месяцы дешевеют овощи или промышленные товары. Поэтому снижение уровня цен, наблюдаемое в последние месяцы, не связано с дефляционными процессами, означающими затяжное снижение цен, когда из-за сокращения спроса и инвестиций продавцам сложно реализовать свои товары, поэтому цены продолжают снижаться", – прокомментировала она.
Л. Моцюнайте также добавила, что ожидается, что годовая инфляция продолжит снижаться, и по итогам года составит чуть ниже 3 проц.
"В определенные месяцы этого года будет снижаться и уровень цен. Такая динамика цен вероятна вследствие спада давления в производственных цепочках и цепочках поставок. Об этом свидетельствуют такие факторы, как падение цен на энергоресурсы и другое сырье, снизившаяся в течение года стоимость товаров обрабатывающей промышленности на внутреннем рынке, за исключением нефтепродуктов, (-1,6% в июне), а также снижение годового роста цен на импортные товары долгосрочного (на 4,1 проц. в мае) и краткосрочного (на 6,9 проц. в мае) потребления. Изменения цен на эти группы товаров, как правило, с опозданием отражаются на изменении потребительских цен", – сказала она.
Между тем, предварительная оценка годовой инфляции (июль 2023 г. по сравнению с июлем 2022 г.), рассчитанная на основе ГИПЦ, составляет 7,1 проц.
Предварительная оценка среднегодовой инфляции, рассчитанной по ГИПЦ, в июле составляет 16,1 проц.