Третий этап либерализации рынка электроэнергии в Литве предлагается отложить до июля следующего года

Политик утверждает, что такая инициатива мотивирована тем, что "меньше всего потребляющие жители вынуждены выбирать поставщика в условиях значительного роста цен на электроэнергию на свободном рынке".

"Нерегулируемый рынок пока не работает, а принуждение потребителей к выбору поставщика противоречит экономическим интересам наиболее уязвимых жителей. Более длительный период выбора должен позволить рынку стабилизироваться и потенциально уменьшить разницу между регулируемыми и рыночными ценами на электроэнергию. Это, в свою очередь, будет выгодно для потребителей", - в пояснительной записке к документу сказал Г. Палуцкас.

Согласно действующему порядку, жители, потребляющие до 1 тыс. киловатт-часов (кВтч) электроэнергии в год, то есть, подпадающие под последний (III) этап либерализации рынка электроэнергии, новые договоры с поставщиком электроэнергии должны подписать до 18 декабря текущего года, а вступление договоров в силу предусмотрено с 1 января 2023 г.