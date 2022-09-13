Третий этап либерализации рынка электроэнергии предлагается отложить на 3 года

Правительство намерено рассмотреть поправки в Закон об электроэнергетике в среду.

Они были подготовлены в ответ на чрезвычайно высокие цены на электроэнергию на рынке (цена на бирже Nord Pool выросла с 223 евро за мегаватт-час в июне до 480 евро в августе) и остановку деятельности независимого поставщика Perlas Energija, чтобы потребители третьего этапа либерализации рынка могли в течение более длительного периода времени выбрать себе независимого поставщика, утверждает министерство.

По данным министерства, в этот этап входят наиболее чувствительные к повышению цен на электроэнергию бытовые потребители, в том числе уязвимые, которые, если бы они выбрали независимого поставщика в конце этого года, потенциально заплатили бы более высокую цену, чем бытовые потребители первого и второго этапов.

Между тем Совет по конкуренции (антимонопольная служба) констатирует, что решение о переносе третьего этапа может осложнить деятельность независимых поставщиков и негативно повлиять на конкуренцию, поскольку в этом году поставщиков, вероятно, выберет меньше потребителей, чем в том случае, если бы этот этап не был перенесен.

Он также обратил внимание Минэнерго на то, что компания Ignitis, выступая в качестве независимого поставщика, может получить более выгодные условия по сравнению с другими поставщиками, так как его деятельность в качестве общественного поставщика продлена до 2026 года.

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что третий этап либерализации рынка следует отложить на 3-4 года, чтобы за это время можно было установить достаточные производственные мощности из возобновляемых ресурсов и тем самым снизить риск для этих потребителей из-за ценового шока.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис также заявил, что за это время появится больше возобновляемой энергии, производители которой, вероятно, будут кооперироваться и поставлять электроэнергию людям.

Около 380 тыс. потребителей третьего этапа, потребляющие до 1000 кВтч электроэнергии в год, должны до 18 декабря выбрать независимого поставщика по действующему порядку. Около 49% бытовых потребителей этого этапа еще не выбрали независимого поставщика.

Второй этап либерализации рынка был завершен в июле этого года, а первый — в январе 2021 года.