Третий этап либерализации рынка электричества в Литве отсрочен: что надо знать жителям

Представитель Ignitis Нериле Мажейкене сказала, что поправки к закону по сути не влияют на тех клиентов, которые ничего не меняли и остаются на общественных поставках.

Если клиенты третьего этапа выбрали независимого поставщика, они могут остаться у него или вернуться на общественные поставки, только надо уведомить об этом независимого поставщика.

"Мы рекомендуем не спешить с расторжением заключенных договоров, подождать конца ноября, когда будет известна цена общественных поставок с Нового года. Тогда клиентам третьего этапа будет легче оценить ситуацию и принять наиболее благоприятное финансовое решение. Тем более, что все клиенты третьего этапа в любое время до 2025 года могут вернуться на общественные поставки", – сказала Мажейкене.

Представитель Ignitis напомнила, что цена общественных поставок меняется каждых полгода. Какой она будет с 1 января 2023 г. будет известно в конце ноября.

Бытовые клиенты, расторгающие договоры с независимыми поставщиками, должны учитывать условия расторжения соглашений.

Важно знать, что если у человека есть несколько объектов недвижимости, то общественные поставки возможны лишь в тех случаях, когда это касается объекта, потребляющего не больше 1000 кВт/ч в год.